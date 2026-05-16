Imagina que una noche de 2015, entre caladas y euforia universitaria, se te ocurre ponerle a tu monedero de Bitcoin una contraseña tan épica como 'lol420fuckthePOLICE!* :)'. Y que a la mañana siguiente no recuerdas ni tu nombre. Eso le pasó a Cprkrn, un usuario de X que hoy puede contarlo entre risas. Lo que empezó como una broma de colocón acabó convirtiéndose en una pesadilla de once años con 400.000 dólares bailando delante de sus narices.

Once años de desesperación (y de ver cómo subía el precio)

Los 5 BTC que compró por unos 250 pavos se revalorizaron hasta rozar los 80.000 dólares por unidad. Mientras, él intentaba todo: ataques de fuerza bruta, revisar carpetas viejas, rezar al dios de las contraseñas olvidadas. Nada funcionaba. Hasta que alguien le habló de un asistente llamado Claude, de Anthropic.

Claude no hackeó el monedero, solo fue un archivista con superpoderes

Lo que hizo Cprkrn fue darle a Claude 1 GB de copias de seguridad de iCloud, notas de Apple antiguas, correos y archivos de sistema de su ordenador universitario. El reto no era 'crackear' la clave, sino encontrar el rastro de cómo se creó. Claude organizó el caos, cruzó datos y encontró un archivo wallet.dat anterior al cambio de contraseña. Lo combinó con una frase mnemotécnica que el usuario había anotado en en una libreta que él mismo descartó. En menos de una hora, la contraseña apareció como por arte de magia.

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Tras recuperar los fondos, lo primero que hizo fue mover sus bitcoins a otro monedero seguro. Las conversaciones con Claude quedan registradas en texto plano, así que más vale prevenir que curar. Y en un gesto de gratitud, prometió llamar Darío a su futuro hijo, en honor a Darío Amodei, CEO de Anthropic.

Agujas en el pajar digital: por qué esto no es una casualidad

La historia de Cprkrn es un ejemplo de libro de cómo los grandes modelos de lenguaje convierten el desorden en oro. No es la primera vez que una IA localiza información que parecía irrecuperable. El propio Claude Mythos Preview ya se está usando para encontrar vulnerabilidades de seguridad ocultas, y hace apenas unos meses otro usuario recuperó criptomonedas analizando fragmentos de logs. La lección es obvia: en la era de la IA, ser un Diógenes digital tiene premio. Guardar copias hasta del más mínimo detalle puede ser la diferencia entre un pelotazo y un llanto eterno.

Eso sí, la historia contrasta con la de James Howells, aquel tipo que lleva años pidiendo permiso para excavar un vertedero en busca de un disco duro con miles de bitcoins. Lleva gastados millones en abogados y la justicia le ha dicho que no. Cprkrn tuvo más suerte: solo necesitó un ordenador viejo y un asistente de IA que nunca se rinde.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. La anécdota es tan buena que parece un guión de Black Mirror pero sin distopía. La IA de Anthropic no ha hackeado nada, solo ha organizado el caos de una noche de excesos. El veredicto: si tienes bitcoins olvidados, ya estás buscando tus discos duros viejos.

El resumen para vagos (TL;DR)