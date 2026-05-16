Filtraciones de GTA VI: seis ediciones, reservas en mayo y tercer tráiler inminente

Se filtran las seis ediciones de GTA VI, las reservas para este domingo y el tercer tráiler a la vuelta de la esquina. La comunidad está que arde y con razón: el usuario DetectiveSeeds, que ya acertó la fecha definitiva del juego, ha soltado una bomba con más capas que una cebolla. Vamos a desmenuzarlo.

Seis ediciones y un lío de narices

La filtración, recogida en foros y replicada hasta la saciedad, detalla una oferta de reserva que se divide en seis modalidades. Habría tres ediciones estándar entre digitales y físicas una edición especial con contenido adicional, y dos packs vinculados a consolas: uno para PS5 estándar y otro para PS5 Pro. En estos packs los packs no incluirán copia física del juego; solo un código digital de descarga. Los precios, según el filtrador, existen pero no los publicará para no alterar el mercado. Cosas que pasan en 2026.

¿Reservas el domingo? La filtración de Best Buy que huele a verdad

Las reservas podrían abrirse este domingo 18 de mayo, según supuestos correos internos de Best Buy. Aunque la cadena no se ha pronunciado, la coincidencia temporal con el inicio de la campaña de marketing de Rockstar es demasiado golosa. Del tercer tráiler se habla en susurros, pero fuentes cercanas apuntan a que el tercer tráiler está montado y listo para soltarse en cualquier momento. Si todo encaja, este fin de semana podríamos estar viendo nuevo metraje… y vaciando la cuenta corriente. Mientras, la web de Rockstar sigue muda.

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Rockstar, el rey del hype controlado (o cómo vender seis veces el mismo juego)

No es la primera vez que Rockstar exprime las ediciones especiales. Con GTA V tuvimos coleccionistas, ediciones con caja fuerte… Ahora la estrategia se afina: PS5 Pro y packs sin disco evidencian que Take-Two quiere apretar a los poseedores de la consola más cara. DetectiveSeeds ya había anticipado la fecha de lanzamiento del 19 de noviembre antes del retraso oficial, lo que le da un aura de credibilidad a esta filtración. La fuente tiene historial de aciertos, y la precisión de los detalles hace que sea difícil descartarlo. Como ya repasamos en la entrada de Wikipedia, el historial de filtraciones de Rockstar es legendario. Con todo, yo creo que el juego está más que cocinado y Rockstar solo espera el momento exacto para incendiar las redes. La pregunta no es si veremos el tráiler esta semana, sino cuántos memes generará.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. La filtración encaja con el historial de la compañía, la fuente ya demostró tener información privilegiada y la fecha de reservas está a solo 48 horas. Solo la falta del precio oficial y la confirmación nos frena de darle un 9. Prepara la cartera, el hype está justificado.

El resumen para vagos (TL;DR)