El Gundam Unicorn de Odaiba dice adiós: la estatua será desmantelada este verano

En DiverCity Tokyo Plaza, un robot de 19 metros lleva casi diez años mirando fijamente a los turistas. Ahora la franquicia ha decidido que toca jubilarlo —justo cuando más falta hacía un mecha que protegiese la bahía de Odaiba. El Gundam Unicorn de Odaiba, ese coloso de acero que ha salido en más series y animes de los que puedes contar con los dedos, desaparecerá a finales de este verano. Concretamente, a finales de agosto de 2026. Se va para hacer sitio a una exposición por el 50 aniversario de la franquicia. Así que ya sabes: si tenías pensado hacerte el selfie de rigor, más te vale reservar vuelo antes de que la grúa haga de las suyas.

Una década de hierro y nostalgia

La estatua a tamaño real lleva desde 2017 convertida en un imán de peregrinaje para fans de Gundam y para cualquier turista despistado que acababa boquiabierto ante sus 19,7 metros. La figura, basada en el RX-0 Unicorn Gundam, sustituía a otro Gundam previo que ya había vigilado la entrada del centro comercial. Odaiba no se entiende sin un robot gigante custodiando sus centros comerciales. Ahora ese binomio se rompe.

El comunicado oficial ha sido escueto pero claro: la exposición temporal por el medio siglo de la serie original manda, y el Unicorn estorba. No es un despido, es una recolocación con honores. El fandom japonés lo ha recibido con esa mezcla de resignación y drama que tanto nos gusta. Y nosotros aquí, dándole empaque a una despedida metalizada.

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El motivo: el 50 aniversario lo arrasa todo

La serie original de Mobile Suit Gundam se emitió por primera vez en 1979. Que 50 años después estemos hablando de una remasterización de la obra y de una macroexposición que se cargará el monumento más instagrameable de Tokio dice mucho de cómo funciona el entretenimiento japonés: todo sacrificable ante el aniversario de la propiedad intelectual. Poco importa que el Gundam Unicorn sea ya un icono de la cultura pop de la ciudad. Cumplir medio siglo es un logro como para no celebrarlo por todo lo alto, aunque eso implique dejar un hueco metálico en el skyline de Odaiba.

Según la web oficial de Gundam —donde puedes seguir todos los detalles de la efeméride—, la franquicia también planea recuperar el legado del RX-78-2 original con una remasterización. La nostalgia mueve montañas, y si esas montañas son mechas, mejor. El vacío no va a durar: se rumorea que otra figura colosal aparecerá en algún rincón de Tokio antes de que acabe 2026. De momento, la exposición promete más contenido interactivo, diseños originales y, con suerte, algún que otro simulador para sentirte piloto por un día.

¿Y ahora qué? El legado no se va a desmontar tan fácil

Que desaparezca la estatua en en el DiverCity no significa que el espíritu del Gundam se esfume. Japón está salpicado de mechas gigantes: desde el Gundam de Yokohama —que se mueve, el muy presumido— hasta los que han ido rotando por distintas prefecturas con exposiciones itinerantes. Pero el de Odaiba era especial. Allí se fraguó la conexión entre la cultura geek y el turismo mainstream, y su desmantelamiento se siente casi como un cierre de etapa. Esos mismos muelles vieron a los Niños Elegidos de Digimon, y ahora tendrán que buscarse otro guardián de la ficción.

Lo bueno es que la franquicia no suelta la sartén. La celebración del 50 aniversario incluye eventos, remasterizaciones y, muy probablemente, un sustituto a la altura. Mientras tanto, los que quieran despedirse en persona tienen hasta el último fin de semana de agosto. Los demás nos conformaremos con ver el timelapse del desmontaje en YouTube, que seguro que acumula millones de visualizaciones. Porque eso es lo que tiene la cultura pop: nunca se va del todo, solo cambia de stand.

El resumen para vagos (TL;DR)