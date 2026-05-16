El detector de deepfakes de YouTube ya está abierto a todos los adultos: así te avisa si suplantan tu cara con IA

YouTube ha decidido que ya basta de que cualquiera pueda usar tu cara para hacer el ridículo en un vídeo. Esta semana, la plataforma ha abierto su herramienta de detección de deepfakes a todos los mayores de 18 años, sin necesidad de ser un creador con millones de suscriptores ni un político perseguido.

El sistema se llama likeness detection —detección de semejanza— y funciona con una lógica casi poética: te haces un selfie, lo subes y YouTube se pone a buscar vídeos donde aparezca alguien que se te parezca demasiado. Si encuentra algo sospechoso, te avisa y puedes pedir que lo retiren. Así de simple.

Cómo funciona: un selfie y a rezar

El proceso no puede ser más directo. La herramienta escanea los rasgos de tu rostro a partir de una foto que tú mismo le das y luego rastrea los millones de vídeos de la plataforma en busca de coincidencias. No se trata de una búsqueda de caras idénticas en cualquier contexto —para eso ya está el reconocimiento facial tradicional—, sino de detectar usos no consentidos generados por IA esos deepfakes que te ponen a hacer o decir cosas que jamás harías.

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Lo interesante es que el usuario tiene la la última palabra. YouTube no borra el contenido de forma automática; te alerta y deja en tus manos decidir si solicitas la retirada. La compañía ha asegurado en el pasado que el número de peticiones de eliminación ha sido "muy reducido", lo cual puede interpretarse como buena señal —poca gente está siendo suplantada— o como que la herramienta aún no es muy efectiva.

De los creadores a todos los mortales

El despliegue ha sido gradual. YouTube empezó probando la función con creadores de contenido famosos, esos que viven del careto y cuya imagen es su principal activo. Luego la extendió a cargos públicos, políticos, periodistas... y ahora, por fin, a cualquier persona con más de 18 años. La democratización del escudo anti-deepfake.

El movimiento tiene sentido: con las elecciones y eventos mundiales del último año, la amenaza de la suplantación de identidad con IA no es nueva; de hecho, la entrada de Wikipedia sobre deepfakes ya recoge casos desde 2017. Y aunque parezca una respuesta tardía, al menos es una respuesta. A ver cuánto tarda en llegar a menores, que son igualmente vulnerables y además no pueden defenderse sin ayuda.

¿Un sheriff con dientes de leche? Lo que falta por ver

Aquí es donde el cinismo nos obliga a levantar una ceja. La detección de deepfakes con un selfie suena muy bien, pero tiene limitaciones obvias. Si el deepfake es lo suficientemente bueno, es posible que el sistema no lo detecte. Y al revés: si alguien se te parece de verdad (un doble o un familiar), ¿activará la alerta? YouTube no ha dado cifras sobre falsos positivos, y eso siempre es mala señal.

Además, la herramienta solo vigila YouTube, no el resto de internet. Tu cara puede estar pululando por TikTok, Instagram o la web oscura y este sheriff no moverá un dedo. Es como tener un guardaespaldas que solo te protege dentro del portal de tu casa. Útil, sí, pero insuficiente si lo que quieres es una protección real.

En cualquier caso, es un paso adelante. Que una plataforma del tamaño de YouTube ponga a disposición de cualquiera un detector de deepfakes es algo que hace dos años nos habría sonado a broma. Ahora es una necesidad, y aunque llegue con retraso y con lagunas, bienvenida sea.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La herramienta resuelve un problema real y se abre a todos, pero falta transparencia sobre su precisión y sigue siendo un jardín vallado. Mola, pero no esperes que sea la solución definitiva — más bien es un parche con buena intención.

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El resumen para vagos (TL;DR)