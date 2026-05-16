Google y SpaceX llevan la nube al espacio: centros de datos orbitales con energía solar y latencia cero

Si pensabas que la nube ya tocaba techo con los cables submarinos, prepárate para el siguiente nivel: Google y SpaceX están dando los primeros pasos para poner servidores dentro de los satélites de Starlink. Y no, no es un chiste de Elon Musk. La idea es montar una red de procesamiento orbital que aproveche el vacío como nevera y el sol como enchufe perpetuo.

Según los informes que circulan desde ayer, ambas compañías están en conversaciones para integrar capacidad de computación en la constelación de órbita baja. La jugada no es solo una mejora de velocidad, sino una redefinición total de la arquitectura de internet. Aquí en la redacción nos lo hemos tomado con la seriedad que merece un plan que podría jubilar los cables submarinos.

¿Por qué mandar un centro de datos al espacio? Sencillo: frío infinito y sol a cascoporro

Uno de los mayores gastos de un centro de datos en tierra es mantener los servidores fresquitos. En el espacio, el vacío y las temperaturas extremas te dan un sistema de refrigeración natural casi gratis. Google calcula que el coste energético se desplomaría si los chips no tuvieran que luchar contra el calor terrestre. Y luego está el sol: sin atmósfera ni ciclo día-noche en ciertas órbitas, los paneles solares rinden al máximo de forma continua. La factura de la luz en órbita es un chiste.

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La base es la megaconstelación de Starlink, que ya cuenta con más de 6.000 satélites en en órbita baja. Google, por su parte, aporta sus chips TPU (unidades de procesamiento tensorial), esos cerebros de IA diseñados para funcionar con bajo consumo y alto rendimiento. El resultado sería una red de edge computing espacial que procesa los datos justo encima de nuestras cabezas, reduciendo la latencia a cifras de fibra óptica en cualquier rincón del mundo. Adiós al lag en la telemedicina o en el coche autónomo que llegaba con retraso.

La soberanía orbital: ¿de quién son tus datos a 550 km de altura?

Un centro de datos en órbita no se inunda, no lo corta una excavadora despistada y ningún submarino puede enredarse en sus cables. Check a la seguridad física. Pero la pregunta incómoda se dispara cuando hablamos de jurisdicción: si tus datos se procesan en el espacio, ¿qué ley los protege? La alianza entre Google Cloud y SpaceX abre un melón regulatorio que ni el Tratado del Espacio Exterior de 1967 contemplaba. De momento, el plan es que los servidores funcionen como nodos de edge computing, mientras el almacenamiento masivo sigue en tierra. Pero la tentación de migrar todo a la nube orbital es demasiado golosa.

Lo que nadie está contando: el enésimo asalto de Musk a la infraestructura crítica

Esto huele a estrategia de control de la columna vertebral de internet. Elon Musk ya domina el lanzamiento de satélites con SpaceX, el acceso a internet desde zonas remotas con Starlink y ahora mete los servidores dentro. Google, que lleva años intentando colocar su nube en cada rincón del planeta, encuentra un atajo para un edge computing literalmente fuera de este mundo. El precedente más cercano es el despliegue de Starlink: funcionó, pero a costa de una constelación que astrónomos y reguladores miran con recelo. Aquí la apuesta es aún mayor, porque un fallo en el blindaje contra la radiación cósmica puede freír los servidores en minutos. La mayoría de los satélites tiene que soportar tormentas solares y rayos gamma, y no hay servicio técnico que suba a repararlos.

Si lo consiguen, la dependencia de los cables submarinos se reduce drásticamente y la latencia se vuelve un recuerdo. Si no, habrá sido otro anuncio con fuegos artificiales y poca chicha. Visto lo visto con los plazos de Starship, yo mantendría el router de fibra por si acaso.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. Es uno de esos proyectos que suenan a ciencia ficción pero que tienen detrás a dos titanes con capacidad real para ejecutarlos. Los números de latencia y eficiencia energética son imbatibles sobre el papel; el problema es que el papel no vuela entre tormentas solares — y el espacio está lleno de ellas.

El resumen para vagos (TL;DR)