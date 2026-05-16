Amazon MGM lanza la búsqueda del nuevo James Bond con la casting de 'Juego de Tronos' al frente

Se confirmó este jueves pasado: ya no es rumor, ya no es quiniela. Amazon MGM Studios ha movido ficha y ha lanzado la caza oficial del próximo James Bond.

Y al frente ponen a Nina Gold, la directora de casting responsable de que conozcas a Emilia Clarke, Daisy Ridley o John Boyega. Si su nombre te suena, es porque también fichó a Claire Foy y Eddie Redmayne. Vamos, que sabe lo que es revolucionar franquicias.

El comunicado de Amazon MGM es oro puro por lo escueto: 'La búsqueda del próximo James Bond ya está en marcha. Aunque no tenemos previsto hacer comentarios sobre detalles concretos durante el proceso'. Traducción: se abre la veda, pero no esperes spoilers.

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Nina Gold, el radar infalible del casting británico

Gold no es una ejecutiva más. Detrás de ese apellido hay un instinto casi enfermizo para encontrar caras nuevas con presencia magnética. Fue ella quien seleccionó a los protagonistas de Juego de Tronos y Star Wars, dos de los cástines más masivos y exigentes de la historia de la televisión y el cine. Su nombre es ya una garantía.

Pero ojo, esta vez el reto es mayúsculo: dar con el actor que cargue con el esmoquin después de la era Daniel Craig, un legado que partió huesos con 007 moribundo, drama existencial y un final definitivo.

El comunicado: tres líneas, y ya tiemblan las apuestas

Amazon ha sido más lacónica que un villano de Bond. Solo confirman que la búsqueda empieza y que no van a hacer comentarios. Pero eso ha bastado para que los foros hiervan.

Los nombres que llevan meses sonando —desde Aaron Taylor-Johnson hasta Regé-Jean Page— vuelven a estar en boca de todos. Y con Gold al timón, la especulación se pone seria. Esta mujer no elige por algoritmo; elige por intuición educada. Y si algo demostró con Jon Snow y Rey, es que no le tiembla el pulso ante las decisiones difíciles.

En cuestión de horas, X se llenó de fotomontajes con bondianos improbables y listas interminables. La conversación ya no es si será hombre o mujer, sino quién tendrá el carisma suficiente para hacer olvidar a Craig.

Lo que está en juego: no es solo 'otro Bond'

Convendría recordar que Amazon MGM se gastó sin pestañear más de 8.000 millones de dólares por los derechos de la saga en 2022. No estamos ante un experimento. Este casting es la decisión más cara y arriesgada que ha tomado Amazon como estudio. El próximo Bond no solo hereda una de las franquicias más longevas del cine; también la responsabilidad de justificar una inversión que podría redefinir el modelo de negocio de Hollywood.

Y sí, habrá quien pida un 007 mujer, un James Bond queer o cualquier giro que haga temblar la taquilla en según qué mercados. Gold tendrá que navegar esa batalla cultural con la misma elegancia con la que el agente secreto se quita el esmoquin.

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Por si a alguien se le olvida, la franquicia genera más de 7.000 millones en taquilla ajustada a inflación, según The Numbers. Es la gallina de los huevos de oro y Amazon no la va a descuidar.

El resumen para vagos (TL;DR)