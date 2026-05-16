Jóvenes no llegan a fin de mes: el 60% según FUNCAS

Si cada día 28 ya estás mirando la cuenta corriente con el mismo nudo en el estómago, los datos de FUNCAS vienen a confirmarlo: no eres tú, es el sistema. El 60% de los menores de 35 años no llega a cubrir sus gastos mensuales. El alquiler se come más de la mitad del sueldo y la cesta de la compra sube sin preguntar. Vamos al grano.

El 60% de los menores de 35 no cubre sus gastos: el dato que lo confirma

El último informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) pone cifras a una realidad que muchos ya conocen. Seis de cada diez jóvenes españoles tienen dificultades para llegar a fin de mes. No hablamos de caprichos, sino de gastos básicos como la vivienda y la alimentación. Según sus datos, el porcentaje ha subido cinco puntos en dos años. Un aumento que, si tienes menos de 35, no te pilla por sorpresa.

El estudio revela también que la tasa de esfuerzo (el porcentaje del sueldo que se va al alquiler o la hipoteca) supera el 45% de media en las grandes ciudades. Eso significa que, de cada 1.000 euros que ingresas, 450 se esfuman antes de encender la luz. Y luego toca comer, moverse y, con suerte, ahorrar algo.

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Alquiler y comida: los dos agujeros negros de la nómina

Para la mayoría de los jóvenes tiene que elegir entre pagar el alquiler y llenar la nevera. El alquiler medio en España supera ya los 900 euros mensuales, según datos del INE, un 12% más que hace un año. En ciudades como Madrid o Barcelona, la cifra se dispara por encima de los 1.200 euros. Con un sueldo mediano que ronda los 1.300 euros, las cuentas no salen ni con una hoja de Excel abierta.

Y la compra es otro termómetro. El IPC de los alimentos ha subido un 18% en los últimos dos años, de acuerdo con el INE. La leche, el aceite o los huevos cuestan hoy lo que hace un par de años parecía una broma. Cualquier persona que va al súper lo sabe: el ticket de la compra no ha parado de engordar mientras el salario se mantiene plano.

¿Y ahora qué? Medidas que se quedan cortas

Es difícil no leer este dato y pensar que el Bono Alquiler Joven, con 250 euros al mes, es un parche para un agujero que sigue creciendo. La ayuda llega a un 15% de los solicitantes y, cuando lo hace, apenas cubre un cuarto del alquiler en las zonas tensionadas. Lo que falta no es un descuento, es un cambio estructural.

Hace apenas tres años, el porcentaje de jóvenes con dificultades era del 52%. El empeoramiento es constante y coincide con una época en la que los contratos temporales y los sueldos bajos son la norma. Más de la mitad de los menores de 30 años trabaja con un contrato que no llega al año, según la EPA. A esto se suma una inflación que, aunque modera, no devuelve lo perdido.

Las medidas públicas van con retraso y, a menudo, no atajan el problema de raíz. Mientras el ingreso mínimo vital se queda en bolsillos muy concretos, la realidad es que una persona con un sueldo mileurista no es considerada pobre pero no puede vivir sola. Algo falla.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)