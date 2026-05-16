Peter Jackson El Señor de los Anillos: negocia con los herederos de Tolkien para más películas

Peter Jackson no puede dejar la Tierra Media. Lo ha intentado de todas las formas posibles, pero vuelve como Gandalf en la batalla del Abismo de Helm: en el momento justo y con la luz adecuada. El director neozelandés, el tipo que convirtió un mamotreto de tres libros en una de las trilogías más influyentes del cine, ha confirmado que ya está negociando con los herederos de J.R.R. Tolkien para licenciar los derechos de otras obras de la Tierra Media. La noticia, avanzada por el Tolkien Estate, es un bombazo para los fans de la épica medieval con hobbits, pero también un movimiento que puede redefinir el futuro de la franquicia en el cine.

La llamada a la familia Tolkien: de dónde viene la jugada

Durante una entrevista con Deadline, Jackson soltó la liebre. Contó que las conversaciones ya están en marcha con los miembros más jóvenes de la familia, los nietos de Tolkien que gestionan el legado tras la muerte de Christopher, el hijo que durante décadas fue el guardián inflexible de los derechos. Christopher jamás permitió adaptar los libros de su padre a la gran pantalla, en parte porque la trilogía de Jackson no le acabó de convencer. Ahora, las cosas son distintas:

'Hay muchísimo más material escrito por Tolkien que podría dar lugar a películas increíbles', explicó Jackson, 'pero esos derechos nunca estuvieron disponibles. Ahora son los Tolkien más jóvenes quienes gestionan el legado, y están mucho más abiertos a conversar'. El cineasta habla de libros que van más allá de los apéndices de El Señor de los Anillos, material con más sustancia narrativa que podría abarcar desde los Cuentos inconclusos hasta los doce volúmenes de La Historia de la Tierra Media. Un pastizal.

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Hasta ahora, las adaptaciones se limitaban a El Hobbit y a las trilogías basadas en los apéndices. Warner ya tenía en marcha The Hunt for Gollum, pero Jackson quiere ir a por el material de verdad. 'Estaría bien alejarnos un poco de los apéndices y tener material con más sustancia', remató.

La idea de ver en pantalla historias como la caída de Númenor, los viajes de Tuor o la verdadera creación de los Silmarils -al fin con un hilo conductor cinematográfico- es, para un cultureta que ha leído hasta las genealogías inventadas, un sueño húmedo. Pero también hay un runrún: ¿estamos ante una expansión creativa o ante un nuevo intento de ordeñar la vaca de la Tierra Media como ya hicieron con El Hobbit? El propio Jackson reconoció que rodar aquella trilogía fue un infierno y que el resultado no estuvo a la altura. Ahora, con más libertad y los derechos a tiro de piedra, la oportunidad de redimirse es tentadora.

Precedentes, sombras y un próximo capítulo en ciernes

El movimiento recuerda a lo que pasó con la serie de Amazon, Los anillos de poder: los fans más puristas pusieron el grito en el cielo por las licencias creativas y la falta de fidelidad a los textos. La diferencia, y aquí está la clave, es que Jackson maneja los tiempos narrativos del cine como nadie y tiene un respeto casi reverencial por la obra de Tolkien, por mucho que se tomara libertades en la trilogía original. Si los herederos ceden los derechos, no será a un cualquiera.

El verdadero punto de inflexión será la próxima junta de Warner con los herederos, prevista para después del verano de 2026, donde se espera un primer borrador del acuerdo. Mientras tanto, los fans más acérrimos de la obra de Tolkien ya están especulando sobre qué historias merecen una adaptación. Yo, personalmente, le tengo más ganas a la caída de Gondolin que a ver otra batalla de Helm. Pero eso es otro melón.

El resumen para vagos (TL;DR)