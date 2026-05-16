Forza Horizon 6 arrasa en Steam: duplica el récord de jugadores simultáneos de la franquicia

Alguien en Playground Games ha debido soltar un grito de alegría en la oficina: Forza Horizon 6 acaba de aterrizar en Steam en acceso anticipado y ha pulverizado el récord histórico de la franquicia en la plataforma. Más de 172.000 jugadores simultáneos en las primeras horas, el doble exacto del mejor registro de Forza Horizon 5. Y eso que tocaba rascarse el bolsillo.

El número que ha reventado todos los contadores

172.093, según los datos recogidos por SteamDB, no es una cifra cualquiera. Forza Horizon 6 ha duplicado literalmente el pico de usuarios concurrentes que consiguió su predecesor, y lo ha hecho sin estar aún disponible para todos los compradores. Ni siquiera ha entrado en en Game Pass ni en la edición estándar: solo los que se han dejado un pastizal en la edición Premium están rodando por México reconvertido en un parque de juegos motorizado.

La comparativa es obscena. Forza Horizon 5 se quedó en unas 81.000 personas, una cifra que ya parecía difícil de superar. La saga Horizon ha ido creciendo en popularidad con cada entrega, pero este salto no tiene precedentes. Y conviene recordar que hablamos solo de Steam, no de las versiones de consola ni del resto de tiendas de PC.

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Pagar más para jugar antes... y aun así arrasar

El modelo de acceso anticipado con muro de pago no es nuevo, pero suele generar división de opiniones. Aquí, en cambio, la comunidad ha respondido con cartera abierta. La edición Premium, que ronda los 99 euros, incluye acceso anticipado, expansión futura y un buen puñado de coches extra. Y, a tenor de las cifras, la gente no se lo ha pensado dos veces. Aunque parezca un despropósito soltar casi cien euros por un juego que llegará el mes que viene a Xbox Game Pass, la fiebre Horizon es así de irracional. Y de efectiva.

Conviene no perder de vista que se trata de un acceso anticipado real, no de una demo mutilada. El juego está completo y pulido, y los análisis preliminares —incluyendo los de la propia prensa especializada— están siendo abrumadoramente positivos. Puede que Playground Games haya dado con la tecla: el boca a boca de unos cuantos privilegiados con dinero, pero con ganas de compartir clips, está haciendo el trabajo de marketing por ellos.

Un espejo retrovisor que deja claro quién manda

La saga Forza Horizon lleva años dominando el género de la conducción arcade, pero este récord tiene una lectura más profunda. Forza Horizon 5 ya fue un éxito de ventas y de crítica, y sin embargo no se acercó a los números que está moviendo su secuela. En un momento en el que otros AAA de mundo abierto han tropezado con modelos de pago agresivos o con lanzamientos rotos, Forza Horizon 6 funciona como un reloj suizo. Y encima pide un extra.

Eso sí, el espejismo de las cifras de Steam no debe hacernos olvidar que buena parte de los jugadores saltará al juego cuando entre en Game Pass, sin pagar un céntimo adicional. El verdadero test para la franquicia llegará cuando se active el lanzamiento general, pero por ahora el órdago ha salido bien. La saga ya no solo compite contra Need for Speed o The Crew, sino que se ha colado en la conversación de los grandes lanzamientos del año, incluidos los de rol o acción.

Más contexto sobre la evolución de la saga en Wikipedia, y la ficha oficial con todos los detalles de las ediciones en Xbox.com. Por cierto, las cifras no paran de subir: el boca a boca y los streamers están haciendo el resto.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. Playground Games ha vuelto a clavar la fórmula del arcade de conducción, y, de paso, reventar las métricas de Steam con un acceso de pago que nadie ha discutido. Si no tienes Game Pass, vete preparando la cartera: el juego de coches del verano ya tiene dueño.

El resumen para vagos (TL;DR)