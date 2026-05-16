Santomera estrena su I Feria de Empleo Joven para menores de 35 años

Si tienes menos de 35 años y estás buscando trabajo en la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Santomera ha organizado su primera feria de empleo joven. El objetivo es sencillo: que empresas locales y candidatos se encuentren cara a cara en un solo día, sin CVs perdidos en portales ni procesos interminables.

La tasa de paro juvenil en la Región de Murcia es una de las más altas de España. Según el el INE, los últimos datos del INE sitúan el desempleo entre los menores de 25 años por encima del 35%, muy lejos de la media europea. En ese contexto, cualquier iniciativa que acorte la distancia entre quien contrata y quien busca trabajo es una oportunidad que merece la pena mirar de cerca.

Por qué es importante esta feria (sobre todo si buscas tu primer empleo)

Más allá de las cifras, encontrar el primer empleo sigue siendo un salto al vacío para demasiada gente joven. Faltan contactos, sobra burocracia y abundan los procesos de selección que ni avisan del rechazo. Una feria como la de Santomera rompe esa dinámica: te pone delante de quien decide la contratación sin filtros previos. Puedes preguntar, dejarte ver y recoger información de primera mano que nunca aparece en un portal de empleo.

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Además, no se trata solo de repartir currículums. El programa incluye talleres de orientación, guías para preparar entrevistas y espacios de networking con empresarios de la comarca. Vamos, que no es un simple mercadillo de ofertas: es una mañana (o un día entero, según confirmen) para aprender a venderte mejor, incluso si no tienes experiencia previa.

En qué consiste exactamente: ofertas, talleres y cómo se estructura

A falta de la agenda definitiva, el Ayuntamiento ha adelantado que la feria reunirá a una docena de empresas de sectores como la logística, la agricultura, los servicios y el comercio local, todos con necesidades reales de contratación. Cada empresa tendrá un estand donde los asistentes podrán entregar su CV y mantener una entrevista exprés. No es una promesa de trabajo, pero sí una oportunidad de saltarse el algoritmo y causar una buena impresión en persona.

Paralelamente, se impartirán microtalleres de 30 minutos sobre temas prácticos: cómo redactar un currículum que destaque, claves para superar una entrevista por competencias o cómo buscar empleo en el extranjero si estás pensando en moverte. Todo gratuito y sin necesidad de inscripción previa (aunque desde el consistorio recomiendan reservar plaza en los talleres porque las plazas son limitadas).

El detalle que cambia todo: la feria se dirige exclusivamente a menores de 35 años, un colectivo que a menudo queda fuera de los programas genéricos de empleo y que, según los datos de paro, necesita respuestas urgentes y directas.

Por qué el empleo joven necesita este tipo de iniciativas

Ferias como la de Santomera no son nuevas. Municipios como Molina de Segura o Cartagena ya han probado fórmulas parecidas con resultados modestos pero alentadores: entre un 5% y un 10% de los asistentes acaba consiguiendo una entrevista formal o un contrato temporal a corto plazo. No son cifras espectaculares, pero para quien lleva meses buscando, pueden ser un punto de inflexión.

El problema de fondo, sin embargo, sigue siendo estructural. La Región de Murcia arrastra un tejido productivo muy dependiente de la temporalidad y de sectores con baja capacidad de retener talento joven. Una feria ayuda, pero no sustituye a una política industrial que ofrezca empleos de calidad y estabilidad. Dicho de otro modo: está bien que el Ayuntamiento mueva ficha, pero el verdadero cambio llegará cuando las empresas que hoy montan un estand ofrezcan contratos indefinidos, no solo picos de campaña.

Yo, personalmente, creo que este tipo de encuentros son útiles si el joven va con los deberes hechos: currículum actualizado, unas cuantas preguntas pensadas para cada empresa y la cabeza puesta en sacar contactos, no solo en repartir papeles. Si además el consistorio hace un seguimiento posterior de cuántos participantes encontraron trabajo, la feria dejará de ser solo una foto bonita para el periódico local y se convertirá en una herramienta de inserción real.

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📅 Dónde y cuándo

Plazo: Aún sin fecha concreta – prevista para el verano de 2026, probablemente en junio o julio.

Aún sin fecha concreta – prevista para el verano de 2026, probablemente en junio o julio. Quién puede pedirlo: Cualquier persona menor de 35 años, residente o no en Santomera, que busque empleo o quiera mejorar su empleabilidad.

Cualquier persona menor de 35 años, residente o no en Santomera, que busque empleo o quiera mejorar su empleabilidad. Cuánto: Acceso gratuito a todos los estands y talleres, aunque algunos talleres requerirán reserva previa.

Acceso gratuito a todos los estands y talleres, aunque algunos talleres requerirán reserva previa. Dónde se solicita: Toda la información se publicará en la web del Ayuntamiento de Santomera (www.santomera.es) y en sus redes sociales oficiales. No hay formulario de inscripción general, pero sí para los talleres.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)