Xbox cambia su nombre a XBOX: la votación de los fans lo decidió

Alguien en Microsoft ha decidido que los 2000 vuelven y ha empezado por lo más obvio: escribir el nombre de la consola a gritos. En mayúsculas. XBOX. Ayer, la nueva CEO de la división de juegos, Asha Sharma, publicaba en su cuenta personal de X el cambio oficial tras una votación masiva en la que los fans eligieron volver a las raíces. Ganó la nostalgia por goleada —y así, de la noche a la mañana, la cuenta oficial ahora luce el nombre de la primera consola, la de 2001, con todas las letras en grande.

¿Xbox o XBOX? La pregunta que dividió (un poquito) a la comunidad

La historia es casi un meme: la nueva jefa pregunta a sus seguidores si prefieren seguir con el clásico 'Xbox' o abrazar el 'XBOX' primigenio. La encuesta, lanzada hace apenas unos días en su perfil, acumuló miles de respuestas y un resultado tan claro que la decisión se tomó en tiempo récord. El tuit fijado de Sharma ya lo confirma: la marca ha cambiado su nombre de usuario en X, y eso, en la era de las redes sociales, es medio camino oficial. Falta por ver si el resto de plataformas —YouTube, Instagram, TikTok— seguirán el ejemplo, pero el movimiento tiene pinta de no ser una simple anécdota.

El rugido del pasado: por qué volver a las mayúsculas importa

Para los que peinamos canas gamer, ver 'XBOX' así, sin complejos, golpea justo en la memoria muscular. La primera consola, la de 2001, se presentó al mundo con ese logotipo robusto, como un grito de guerra. Microsoft llevaba años puliendo la imagen de la marca hacia un minimalismo elegante —'Xbox' con minúsculas, líneas limpias— pero Sharma parece decidida a recuperar la energía de los inicios. Y no es casualidad: la misma semana en que la comunidad revive el debate sobre si Xbox Game Pass se abarató y Call of Duty no será de lanzamiento en el servicio, el regreso a las mayúsculas suena a declaración de principios. Como diciendo: «Aquí estamos, con toda la fuerza de un desbloqueo de logro». De hecho, la táctica recuerda a otras marcas que también gritan su nombre, como SEGA, y en este sector, la identidad visual puede ser tan importante como los teraflops.

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Más que un capricho: una declaración de intenciones

Vayamos a lo jugoso. Este cambio no llega en vacío: todo apunta a que es el calentamiento para la próxima gran consola, conocida por ahora como Project Helix. La nueva CEO ha estado moviendo fichas desde que sustituyó a Phil Spencer, y cada decisión —precios, exclusivos, comunicación— huele a querer devolverle a la marca un sitio en la conversación. La jugada de de recurrir a los orígenes no solo es barata en términos de inversión, sino que conecta con una base de jugadores que pide a gritos un 'back to basics' tras una generación en la que Xbox ha ido perdiendo fuelle frente a Sony y Nintendo. ¿Cambiar cuatro letras va a arreglar eso? Por sí solo, no. Pero como gesto, funciona. Lo veremos aterrizar en la web oficial de Xbox en breve; de momento, la nostalgia ya se ha cobrado su primer victoria viral.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6.5/10. La idea de recuperar la estética del primer XBOX mola, pero el cambio de momento es solo en una red social. Si realmente se vuelve el nombre oficial de la consola que veremos junto a Project Helix, el hype se disparará. Por ahora, un giro con carisma que los fans han aplaudido; lo compramos.

El resumen para vagos (TL;DR)