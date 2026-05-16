Euríbor mayo 2026: subida al 2,8% y 50 euros más en la hipoteca variable

Si tu hipoteca es variable y la revisión te toca este mes, la cuota te va a subir unos 50 euros al mes. El Euríbor (el índice al que se referencia la mayoría de hipotecas variables en España) ha saltado al 2,8% en mayo de 2026, según los datos publicados hoy por el Banco de España. Si quieres entender mejor cómo funciona, puedes mirar su entrada en la Wikipedia. Vamos al grano.

¿Cuánto sube exactamente la cuota de la hipoteca?

Para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial típico del 1%, la subida del Euríbor del 2,5% al 2,8% (datos del mes anterior) supone un incremento mensual de aproximadamente 50 euros. Eso se traduce en 600 euros más al año. El alquiler ya estaba apretado y ahora la cuota de la hipoteca se come otra parte del sueldo. Y ojo, que si tu hipoteca es más alta (200.000 o 250.000 euros), la factura mensual se dispara aún más.

El cálculo exacto depende del capital pendiente, el diferencial que te aplica el banco y el plazo que te queda. Pero en líneas generales, quien tenga una revisión con el Euríbor de mayo verá cómo su cuota mensual se coloca por encima de lo que pagaba a principios de año. A las familias con hipotecas firmadas entre 2022 y 2024 esta subida les va a doler especialmente.

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¿Quién se va a ver más afectado?

La subida del Euríbor no golpea igual a todo el mundo. Los más perjudicados van a ser los hogares con hipotecas variables recientes y los que tienen menos margen de ahorro. Los jóvenes que compraron su primer piso en los últimos dos años son carne de cañón: su hipoteca es alta en proporción a su sueldo, y cualquier incremento mensual les descuadra las cuentas.

También los autónomos con ingresos irregulares notarán la subida de lleno. Y si estás pluriempleado (con más de un curro) y aun así llegas justo, la revisión de la hipoteca puede ser la gota que colma el vaso. Para los que tienen un tipo fijo o firmaron una hipoteca mixta, no hay cambios inmediatos, pero la tendencia al alza encarece la renovación futura.

¿Por qué ha subido el Euríbor y qué podemos esperar?

La subida del Euríbor hasta el 2,8% no es una sorpresa. El índice se mueve al ritmo de la inflación, las decisiones del BCE,, las expectativas de los inversores. Y ahora mismo el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 3,25%, sin señales claras de recorte. Mientras no se muevan en Fráncfort, el Euríbor no va a bajar de forma significativa.

En la última reunión del BCE (abril), Christine Lagarde avisó de que la inflación subyacente seguía siendo tozuda, y que cualquier bajada de tipos se tomaría “con cautela”. Eso se traduce en que el Euríbor podría seguir por encima del 2,5% durante todo 2026. Los análisis más optimistas apuntan a una posible relajación en otoño, pero como siempre con los bancos centrales, todo depende del dato de inflación del mes siguiente.

Para los que tienen revisión ahora, el mensaje es claro: aprieta el cinturón. Para los que la tendrán a final de año, aún hay un rayo de esperanza. Si la inflación remite y el BCE afloja en verano, el Euríbor podría moderarse en el último trimestre. Pero nadie se juega el pellejo a hacer una predicción firme.

Lo que sí podemos hacer es mirar al pasado. En 2022 y 2023, el Euríbor se disparó hasta el 4%, y las hipotecas subieron más de 200 euros al mes en muchos casos. Ahora el golpe es menor, pero la cuesta de enero se ha alargado todo el año. Y para los que viven al día, 50 euros más son 50 euros menos para el súper, la luz o el abono transporte.

No está de más recordar que, aunque el Euríbor suba, tu hipoteca no tiene por qué seguir a tientas. Puedes explorar una novación con tu banco, cambiar a un tipo fijo o mixto, o incluso renegociar el diferencial. Muchos bancos están ofreciendo ahora fijos por debajo del 3% TIN (el tipo de interés nominal, sin contar comisiones). Eso sí, lee bien la letra pequeña: suelen vincular la bonificación a seguros y nóminas que luego engordan la factura.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)