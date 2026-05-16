Bono Alquiler Joven 2026: hasta 250 euros al mes para menores de 35 años, ya en el BOE

Si tienes menos de 35 años y el alquiler te come más de la mitad del sueldo, la noticia de hoy te interesa. El Boletín Oficial del Estado (BOE, el diario oficial donde se publican las leyes y ayudas) ha publicado la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven. La ayuda es directa, sin vuelta de hoja: hasta 250 euros al mes durante dos años. Y lo mejor: el plazo para pedirla se abre el próximo 20 de mayo, así que no hay tiempo que perder.

Cuánto dinero es y hasta cuándo lo cobras

La cuantía máxima son 250 euros al mes, que se ingresan directamente en tu cuenta. El pago suele hacerse por trimestres, aunque cada comunidad autónoma puede gestionarlo de forma distinta. En total hablamos de hasta 6.000 euros si cobras la ayuda los 24 meses completos.

Eso sí, no es una transferencia única; la ayuda se concede por un año prorrogable a otro, siempre que sigas cumpliendo los requisitos. Y ojo: el dinero es finalista, solo se puede destinar al pago del alquiler de tu vivienda habitual.

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Quién puede pedir el bono (y quién se queda fuera)

Los requisitos básicos son tres, aunque cada comunidad puede afinarlos:

Tener entre 18 y 35 años (cumplidos dentro del año de la convocatoria).

Ser titular de un contrato de alquiler o de cesión de uso de una vivienda habitual.

No superar tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que en 2026 ronda los 8.400 euros anuales en 12 pagas). Es decir, unos 25.200 euros de ingresos brutos al año. En hogares con más miembros el límite sube.

Además, la renta mensual que pagas tiene un tope: suele estar entre 600 y 900 euros, dependiendo de si vives en una zona tensionada o no. Si tu alquiler supera ese umbral no podrás acceder aunque el sueldo te dé justo.

¿Quién se cae? Quien ya reciba otra ayuda para el mismo alquiler, salvo que tu comunidad lo permita expresamente. Si estás en paro y cobras una prestación, es compatible, pero consulta porque cada zona afina.

Por qué este bono es diferente (y por qué sigue siendo insuficiente según dónde vivas)

El Bono Alquiler Joven no es nuevo; lleva rodando desde 2022. La diferencia ahora es que las comunidades autónomas tienen más margen para adaptar los límites y que la partida presupuestaria ha aumentado un 18% respecto a la última edición. Eso significa que, si cumples, tus probabilidades de que te lo concedan son más altas que hace dos años.

Ahora, pongamos los pies en el suelo. En Madrid la renta media de un alquiler supera los 1.450 euros, según los datos del INE de 2025. Los 250 euros del bono apenas cubren el 17% de esa factura. En Barcelona, Valencia o Málaga la historia es parecida. En ciudades más pequeñas o zonas rurales, esos 250 euros sí pueden marcar la diferencia entre irte de casa de tus padres o no.

El problema de de fondo es que el bono alivia pero no resuelve: la subida de los alquileres se come la ayuda en meses. Aun así, si estás en el umbral justo de renta, no lo dejes pasar. Es dinero directo que puede darte un respiro mientras buscas un empleo mejor o compartes piso.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: Se abre el 20 de mayo de 2026. La fecha de cierre la fija cada comunidad, pero suele oscilar entre uno y dos meses después de la apertura. No esperes al último día.

Se abre el 20 de mayo de 2026. La fecha de cierre la fija cada comunidad, pero suele oscilar entre uno y dos meses después de la apertura. No esperes al último día. Quién puede pedirlo: Jóvenes de hasta 35 años con contrato de alquiler a su nombre y rentas por debajo del umbral del IPREM (en general, 25.200 euros brutos al año).

Jóvenes de hasta 35 años con contrato de alquiler a su nombre y rentas por debajo del umbral del IPREM (en general, 25.200 euros brutos al año). Cuánto: Hasta 250 euros al mes, durante un máximo de 24 meses (6.000 euros totales).

Hasta 250 euros al mes, durante un máximo de 24 meses (6.000 euros totales). Dónde se solicita: En la consejería de vivienda o en la web oficial de tu comunidad autónoma. No hay un portal único estatal. Busca "Bono Alquiler Joven 2026 + tu región" y te llevará a la sede electrónica correspondiente. El texto íntegro de la convocatoria está en el real decreto publicado en el BOE.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)