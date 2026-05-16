ChatGPT lanza finanzas personales: conecta tu banco y la IA te explica tus gastos

Olvídate de hojas de Excel: ChatGPT ya te dice en qué te estás fundiendo el sueldo este mes.

OpenAI acaba de meter la IA en tus finanzas personales, y lo hace de la manera más directa posible: conectando tu cuenta bancaria con tu perfil de ChatGPT. La nueva función convierte al asistente en una especie de contable que no duerme —aunque solo lee, no toca tu dinero. Por ahora.

Qué hace exactamente esta función (y qué no puede hacer)

La experiencia, anunciada en el blog oficial de la compañía, vincula tu cuenta del banco a través de la plataforma Plaid —un puente seguro que ya usan otras apps financieras— y genera un panel con saldos, transacciones, gastos recurrentes e inversiones. ChatGPT usa el modelo GPT-5.5 Thinking para responder preguntas como “¿en qué he gastado más este mes?” o “¿qué pasaría si vendo estas acciones ahora?”.

Publicidad

Lo interesante es que la IA no se limita a escupir números: puede cruzar datos con tus metas de ahorro o una hipoteca que hayas apuntado manualmente en las “memorias financieras”. Es como tener un consultor financiero que conoce tu vida pero no te cobra por hora. Eso sí, de momento es solo para suscriptores Pro en Estados Unidos, tanto en web como en iOS.

Y aquí viene el primer asterisco gordo: ChatGPT solo puede leer tus cuentas. No puede hacer movimientos, transferencias ni modificar nada. Si quisieras que pagase tus facturas o invirtiese por ti, tendrás que esperar. La IA observa, analiza y emite juicios, pero no mueve un céntimo. Probablemente sea una decisión acertada mientras nos acostumbramos a la idea de que un modelo de lenguaje sepa cuánto gastas en café con leche.

El elefante en la habitación: ¿es seguro atarle tu banco a una IA?

Conectar cuentas bancarias a cualquier aplicación da respeto. OpenAI lo sabe y ha montado una estructura de seguridad alrededor que, sobre el papel, suena convincente. Los datos de acceso los maneja Plaid, el estándar de la industria en EEUU, y ChatGPT solo recibe la información financiera enmascarada: saldos, movimientos y poco más. No ve números de cuenta completos, no puede ejecutar operaciones y puedes desconectar el enlace en cualquier momento desde los ajustes. Al hacerlo, OpenAI elimina todos tus datos sincronizados de sus sistemas en en un plazo de 30 días.

Además, la función no se activa en los chats temporales, y la compañía recomienda la autenticación multifactor para reforzar la seguridad de la cuenta. Vamos, que no están improvisando. Pero esto no es un banco: es una empresa de inteligencia artificial con un historial de fallos de seguridad y tensiones regulatorias. La confianza aquí no se regala; se construye. Y la otra pata es que los usuarios deben leer la letra pequeña sobre cómo se usan esos datos para entrenar futuros modelos, aunque OpenAI insiste en que no se usan con ese fin en este caso.

Un paso más hacia el asistente que te conoce mejor que tú

Esta movida no viene de la nada. OpenAI ya había lanzado una función de salud que permitía conectar dispositivos médicos y registros de salud a ChatGPT, siguiendo la misma filosofía: leer, no actuar, y ofrecer información contextual. La visión es clara: pasar de un chatbot que contesta a un asistente que actúa como interfaz entre el usuario y sus datos personales. En el post oficial, la compañía habla de “ayudar a los usuarios a actuar y mejorar su vida financiera”, con ejemplos como entender la probabilidad de que te aprueben una tarjeta de crédito. Es ambicioso y, a la vez, inquietante.

¿Deberíamos alegrarnos o preocuparnos? Depende de cuánto te fíes de OpenAI. La utilidad es innegable: tener una radiografía de tu dinero explicada en lenguaje natural evita sustos y te hace más consciente de gastos tontos. Pero delegar el juicio financiero en una IA que se alimenta de tus propias decisiones pasadas puede llevarte a un bucle: si gastas mucho en comida a domicilio, la IA te dirá que gastas mucho en comida a domicilio, pero no necesariamente te empujará a cocinar. Para eso, sigue siendo necesario el factor humano —y el hambre.

La expansión global está prevista “pronto”, con usuarios Plus como siguiente parada, y el resto más adelante. Mientras tanto, los europeos miramos de reojo, acostumbrados a que estas novedades tarden meses en cruzar el charco por regulaciones. Pero el mensaje está sobre la mesa: la IA quiere ser tu gestor financiero, y no parece que vaya a pedir permiso antes de opinar sobre tu cartera de criptoactivos.

Publicidad

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La función pinta bien y la integración con Plaid es sólida, pero el alcance limitado (solo Pro en EE.UU.) le resta urgencia. Si OpenAI demuestra que la seguridad aguanta sin escándalos, podríamos estar ante el próximo gran salto de la IA personal — pero por ahora es más un teaser para ricos tecnológicos.

El resumen para vagos (TL;DR)