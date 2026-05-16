Las Ray-Ban Display de Meta se abren a apps de terceros: ahora las controlas desde el móvil

Meta ha soltado una noticia que cambia el tablero de los wearables. Las Ray-Ban Display ya aceptan aplicaciones de terceros en su pantalla integrada. Se acabó el ecosistema cerrado. Ahora cualquiera con un toolkit bajo el brazo puede meter su app ahí dentro.

Qué implica exactamente esta apertura

Hasta ahora, las Ray-Ban Display eran un jardín vallado. Muy bonito, pero limitado a lo que Meta decidía meter. Con el anuncio de hoy, la compañía de Zuckerberg permite que los desarrolladores creen o extiendan aplicaciones —tanto web como de Android o iPhone— para controlar la pantalla de las gafas. Los casos de uso que mencionan suenan a película de ciencia ficción: ver resultados deportivos en tiempo real mientras caminas por la calle, superponer datos sobre lo que miras, reproducir contenido multimedia... El límite lo pone la imaginación, no el SDK.

Lo interesante es que Meta ha incluido estas capacidades en su toolkit para wearables, que ya existía pero ahora se adapta. No piden a los desarrolladores que aprendan un nuevo lenguaje ni que pasen por un infierno burocrático. HTML, JavaScript y CSS bastan para las versiones web. Para las apps nativas, el kit está disponible en Android e iOS sin mayores trabas. Es un movimiento que busca atraer talento con la promesa de un camino sencillo.

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Así funciona el nuevo toolkit para wearables

El kit de desarrollo se integra en las herramientas que cualquier programador ya usa. Extender una app desde el móvil a las gafas es casi un copiar y pegar, según los de Menlo Park. Imagina que tienes una app del tiempo: ahora puede mostrar la previsión en el cristal mientras desayunas. O una de mensajería: notificaciones flotando sin sacar el teléfono. La pantalla de las Ray-Ban Display se convierte en un lienzo secundario, controlado por el reloj o el teléfono. El potencial es enorme, aunque habrá que ver cuántos desarrolladores se suman de verdad y no se quedan en el hype inicial.

Un movimiento que huele a defensa frente a Android XR

Aquí empieza lo interesante. Meta no abre sus gafas por amor al código abierto: lo hace porque este mismo año Samsung va a lanzar las primeras gafas con Android XR, el sistema de Google que promete ejecutar directamente las apps del móvil. Si Meta no movía ficha, se quedaba fuera de juego antes de que el partido empezase. La apertura a terceros es una jugada defensiva de libro: competir contra un gigante como Android XR exigía ofrecer un ecosistema igual de atractivo para los desarrolladores.

Las Ray-Ban Display han funcionado bien en Estados Unidos. Tanto que, según reportó la compañía a principios de año, hubo que frenar su expansión internacional porque no daban abasto con la demanda. Pero el cuento cambia al otro lado del Atlántico. Meta quiere venderlas en la Unión Europea, y se ha topado con una normativa que a partir de 2027 obligará a que las baterías sean reemplazables por el usuario. En unas gafas de este diseño, miniaturizadas, eso es un problema gordo. Los de Zuckerberg están buscando alternativas, pero aún no han encontrado la fórmula mágica. Una pena, porque el producto pinta muy bien.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. La noticia es sólida y marca un antes y un después para las gafas de Meta, pero la sombra de Android XR y los problemas regulatorios en la UE enfrían un poco la fiesta. Si eres desarrollador, el momento de subirse al tren es ahora — o esperar sentado a ver quién gana esta guerra.

El resumen para vagos (TL;DR)