Dylan Sprouse y Barbara Palvin anuncian su embarazo tras la invasión de su casa

Dylan Sprouse y Barbara Palvin van a ser padres. La pareja de actores lo ha confirmado tras un susto mayúsculo: alguien entró en su casa hace apenas unos días. Ahora, entre alarmas y titulares, toca hablar de pañales. Y las redes han explotado.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Una invasión de morada + un embarazo bomba + dos celebs que no suelen dar titulares de este calibre. El combo es de los que te enganchan al móvil todo el fin de semana.

El susto que lo cambió todo: de la alarma al test positivo

Según adelantó BuzzFeed, la casa de la pareja fue asaltada hace unas semanas. Detalles exactos no han trascendido, pero el susto fue serio. Sin embargo, en lugar de encerrarse en el miedo, Dylan y Barbara decidieron compartir la buena noticia: están esperando su primer hijo.

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La noticia pilló a todos por sorpresa, porque ni un posado estratégico ni una entrevista en prime time. Ha sido el portal de cotilleos el que ha soltado la bomba con una frase que ya es historia: 'Ese bebé nunca dejará de oír hablar de esto y, ¿sabes qué? Se lo merece.' Este niño va a tener la anécdota más bestia del cole. La propia Barbara lo confirmó en Instagram poco después.

Internet ya lo ha bautizado: el 'bebé a prueba de ladrones'

En X, la palabra 'bebé blindado' es tendencia. Otros recuerdan que Dylan Sprouse tiene experiencia en huir de villanos (por su papel en 'Zack y Cody') y que el bebé sale con un seguro antirrobo incorporado. Hay quien ha compartido memes con un body de recién nacido con código de acceso. La imaginación no tiene límites.

Tras su boda discreta en 2023, la pareja siempre ha sido de perfil bajo. Ni dramas ni escándalos, más bien lo contrario: fotos de viajes y lookazos de Barbara Palvin, que es la modelo con más ángel de Instagram. Por eso, que la noticia más feliz de sus vidas llegue justo tras un allanamiento le da un toque de película de suspense. Y a la gente le encanta.

Cuando el drama vende más que un guión: por qué esta historia engancha

No es la primera vez que Hollywood mezcla tensión y biberón. Hace unos años, Chrissy Teigen anunciaba su cuarto embarazo después de un año complicado. Megan Fox y Machine Gun Kelly han convertido cada paso de su relación en un tráiler de terror romántico. Pero aquí el drama es externo: un intruso, una casa, un susto real. Y la reacción ha sido la correcta: reírse de ello.

La anécdota del allanamiento va a acompañar a este bebé en cada Navidad y eso tiene un punto cómico irresistible. ¿Consejo? Que Dylan Sprouse le enseñe ya al crío a trepar por las ventanas como en los viejos tiempos. Porque si algo enseña Hollywood es que un origen movidito siempre da para una buena secuela.

El chisme en 3 claves (TL;DR)