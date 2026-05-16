WhatsApp estrena un modo incógnito para chatear con la IA que no vas a dejar de usar

Meta acaba de anunciar una cosa que suena a chiste: un modo incógnito en WhatsApp para hablar con su IA. Sí, la misma empresa que hace dos días quitó el cifrado de extremo a extremo en Instagram ahora dice que te ofrece privacidad total. Pero si logras tomártelo en serio, la función tiene sentido. Y mucho.

Un modo incógnito… ¿en serio, Meta?

El movimiento es tan irónico que casi parece un sketch. Meta eliminó hace unos días el cifrado en los mensajes de Instagram para «protegerte mejor» (léase: para escanear tus conversaciones). Y acto seguido lanza en WhatsApp un modo en el que ni la propia compañía puede leer tus mensajes. El modo incógnito de WhatsApp funciona exclusivamente dentro del chat con la IA, ese botón que tienes en la parte inferior de la pantalla y que igual aún no has tocado.

Al activarlo, los mensajes que intercambies con el asistente se borran automáticamente al cerrar el chat. Meta promete que ningún revisor humano —ni siquiera alguien de la empresa— tendrá acceso a esa conversación. La promesa es atractiva: un espacio en el que hacer preguntas sobre salud, finanzas o cualquier tema sensible sin que tus palabras terminen en un servidor para siempre.

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Cómo activarlo y por qué Meta te dice que no miran (aunque tú te lo creas)

Aunque el despliegue es escalonado, activar el modo incógnito será tan sencillo como abrir el chat de IA, pulsar el menú superior y elegir 'chat de incógnito'. La app te mostrará un aviso con las dos ventajas principales: privacidad y borrado automático. A partir de ahí, una notificación constante te recordará que estás en modo fantasma, para que no se te olvide.

El problema —y aquí empieza lo jugoso— es que Meta no aclara si las conversaciones en modo incógnito se usarán para entrenar sus modelos. En el documento de anuncio oficial, esa pregunta queda sin responder. Y dado el historial de la casa Zuckerberg, la duda es legítima. Otras compañías han prometido modos privados que luego filtraban datos para el fine‑tuning de sus IAs. La confianza está… digamos que de vacaciones.

El gran test: ¿privacidad real o postureo para calmar a los reguladores?

Este lanzamiento no ocurre en un vacío. La Comisión Europea lleva meses apretando a las grandes tecnológicas con el Reglamento de Servicios Digitales, y las funciones de privacidad van camino de convertirse en un argumento de venta. Meta necesita demostrar que se toma en serio lo de no leer tus mensajes, aunque sea en un rincón muy concreto de WhatsApp. El año pasado Apple ya incorporó un modo de ‘consulta privada’ en su asistente, y Google está haciendo lo mismo con Gemini. La carrera no es solo técnica; es de imagen.

Más allá de la desconfianza, el modo incógnito tiene una utilidad innegable: permite conversar con una IA sobre temas que antes te daría reparo escribir. Preguntas médicas, dudas legales o simples desahogos que no quieres que queden flotando en un chat grupal. Si Meta cumple su palabra, la función puede ser una de esas que, una vez que las pruebas, no abandonas.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. La idea es buena y responde a una demanda real, pero viene envuelta en una bandera de hipocresía monumental. Si Meta consigue ser transparente con el tratamiento de los datos, subiremos la nota.

El resumen para vagos (TL;DR)