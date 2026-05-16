Mbappé desata la guerra: dice que Arbeloa le considera cuarto delantero y el técnico lo niega

Kylian Mbappé pasó de ser pitado a desatar una guerra civil en el Real Madrid en una sola noche.

Tras escuchar los silbidos del Bernabéu, el francés fue a la zona mixta con la mecha encendida y soltó la frase que lo ha cambiado todo: "Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero". Una declaración que el entrenador negó minutos después de forma tajante, elevando el culebrón a niveles de crisis institucional.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Un cara a cara entre la estrella más mediática del equipo y su técnico, con el Bernabéu como juez. Esto es lo más parecido a un reality en el fútbol de élite. Los próximos días van a ser un espectáculo.

Publicidad

Lo que dijo Mbappé en zona mixta

El delantero de Bondy no se mordió la lengua. "Arbeloa me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo", soltó. Mbappé insistió en que estaba "al cien por cien" y listo para ser titular, pero el míster lo dejó en el banquillo. "No puedo estar enfadado con el míster, hay que respetar siempre la opinión de un míster". No puedo estar más en desacuerdo con la suplencia, pero es lo que hay.

Y por si faltaba pimienta, Mbappé respondió a los pitos sin pelos en la lengua: "Es la vida. No podemos cambiar la opinión de la gente cuando se enfada. En mi carrera ha habido mucho tiempo en el que la gente me pitaba." Fue un aviso a navegantes: a él los silbidos le resbalan, pero la suplencia le quema.

Arbeloa responde: "Es mentira"

En la rueda de prensa posterior, Álvaro Arbeloa no tardó en replicar. "Es falso", dijo sin titubear, cuando le preguntaron por el cuarto delantero. El técnico blanco defendió su gestión y aseguró que la decisión fue puramente táctica. Pero el daño ya estaba hecho: el vestuario del Real Madrid se parte en dos narrativas irreconciliables, y la afición se pregunta quién miente.

La negativa de Arbeloa deja a Mbappé como un jugador que airea conversaciones privadas o a un técnico que falta a la verdad. En municipios del entorno blanco, la versión de uno u otro ya se ha convertido en tema de debate en cada bar. El escándalo va más allá del campo.

Por qué esto es más que un 'no juego'

No es la primera vez que una estrella del Madrid choca con su entrenador. Recordamos los roces entre Benzema y varios técnicos, o los pulsos de Vinicius en sus inicios. Pero aquí hay un matiz: Mbappé llegó como el heredero del trono y ahora se siente un invitado incómodo. La pregunta es si el club apostará por su proyecto a largo plazo o por un entrenador recién llegado.

El Bernabéu ya ha juzgado: pitos para el francés, silencio para el banquillo. Pero los pitos son una llamada de atención, no un divorcio. Si Mbappé quiere reconquistar a su afición, tendrá que marcar goles y callar bocas. Si Arbeloa quiere sobrevivir, necesitará resultados inmediatos. O ambos se alinean, o el culebrón continuará hasta el próximo mercado. Mientras, la guerra de palabras ya está servida. Y nosotros, con las palomitas preparadas.

El chisme en 3 claves (TL;DR)