Android Auto YouTube oficial llega con Android 17, pero ya puedes ver vídeos con este truco

Google llevaba años ignorando las súplicas. Ver YouTube en el coche era poco menos que herejía. Pero la presión de los conductores y un puñado de competidores que ya se habían adelantado han hecho clic. El anuncio en el Android Show I/O Edition 2026 fue claro: YouTube llega de forma nativa a Android Auto con la actualización a Android 17. Y mientras esperas a que el despliegue llegue a tu vehículo, la comunidad de Reddit ya está viendo vídeos como si llevaran toda la vida haciéndolo.

El anuncio que todos esperaban en el Android Show I/O Edition 2026

Durante la keynote, Google por fin cedió a lo que miles de usuarios pedían a gritos: una app de YouTube integrada en el salpicadero. La función estrella es tan simple como efectiva: puedes ver vídeos cuando el coche está estacionado y, en cuanto pones la marcha, la pantalla se apaga y el sonido sigue sonando en segundo plano. Básicamente, es como escuchar un pódcast de tu creador favorito sin tener que andar trasteando con el móvil. La seguridad sigue siendo la prioridad, así que el playback visual solo funciona con el freno de mano puesto. Nada de maratones de series en plena autopista.

AAbrowser: el atajo de Reddit para no esperar a Android 17

No todo el mundo tiene paciencia para esperar a una actualización mayor de sistema operativo. En Reddit, varios hilos hierven con la misma pregunta: ¿cómo puedo ver YouTube ya en Android Auto? La respuesta casi unánime es AAbrowser, una pequeña app que permite configurar accesos directos a páginas web. Instálala, añade YouTube como favorito y podrás iniciar sesión con tu cuenta de Google para tener todo tu historial y recomendaciones a mano. La gracia está en que puedes ver vídeos estacionado, como harás oficialmente en unos meses, pero con con algunos tirones de calidad y sin el modo solo-audio al arrancar. Es un apaño, pero funciona.

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Entre la seguridad y el entretenimiento: ¿llega tarde Google?

Lo curioso es que fabricantes como Tesla llevan años ofreciendo modos teatro en sus pantallas gigantes, y la propia Google ha visto cómo aplicaciones como Fermata Auto o CarStream se colaban en Android Auto por la puerta de atrás. La llegada oficial de YouTube es un movimiento lógico, aunque tardío. Por fin se reconoce que un coche parado es un salón con ruedas y que 20 minutos esperando a que salgan los niños del cole son más llevaderos con un buen review tecnológico. Eso sí, el verdadero salto de hype llegará cuando metan Netflix o Twitch de serie —y que no tengamos que rogar por ello.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. Google cumple con una demanda histórica de los conductores y lo hace con una integración que cuida la seguridad. Pero la comunidad ya se había buscado la vida con AAbrowser y otros trucos, así que la emoción se queda en un «ya era hora». (El 10 será para quien traiga GeForce Now al parabrisas).

El resumen para vagos (TL;DR)