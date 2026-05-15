Las estanterías minimalistas de Lidl para el baño que solo cuestan 5,99 euros (y sin taladro)

Reconócelo, a ti también te pasa: el baño siempre parece más pequeño de lo que es y los botes de champú acaban amontonados en cualquier rincón.

Pues bien, Lidl ha vuelto a hacer de las suyas y ha lanzado en su bazar de mayo unas estanterías minimalistas que te van a solucionar el desorden de un plumazo. Cuestan solo 5,99 euros, se instalan sin taladro y tienen un diseño en blanco y negro que pega con cualquier decoración. Te lo cuento.

Dos cestas, una jabonera y cero taladro: así son las nuevas estanterías de Lidl

Se trata de un conjunto de dos cestas de rejilla metálica (sin agujeros, ojo) que se cuelgan de la pared sin necesidad de hacer un solo agujero. Una de ellas incluye una jabonera integrada y la otra, dos ganchos para colgar esponjas o manoplas y evitar que se queden húmedas en la ducha.

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El diseño con cestas blancas y detalles en negro es tan neutro que combina con cualquier baño, ya sea de estilo clásico o industrial. Además, el sistema de fijación lleva ventosas de doble vacío que se pegan en azulejos lisos o ligeramente rugosos, y por si acaso incluye adhesivos 3M de repuesto para una sujeción más permanente. Así que olvídate del taladro.

Están fabricadas en hierro con revestimiento en polvo, lo que las hace resistentes al óxido incluso en ambientes muy húmedos. Cada cesta aguanta hasta 2 kilos, suficiente para varios botes grandes de gel y champú. Las he medido y cada cesta tiene unos 20 centímetros de ancho por 10 de fondo y 10 de alto, así que caben en cualquier ducha sin invadir demasiado. He cargado una de ellas con dos botes grandes de litro y uno mediano, y la ventosa ni se ha inmutado. La profundidad está pensada para que los envases no se caigan con facilidad. Un puntazo.

Por qué este organizador es un puntazo incluso para los pisos de alquiler

Si estás de alquiler, sabrás que hacer agujeros en los azulejos es casi un pecado mortal. Con estas estanterías de Lidl te olvidas del problema: se montan en segundos sin dañar la pared y puedes llevártelas cuando te mudes. Perfectas para la ducha, pero también para colocar fuera los potingues de skincare o el maquillaje.

Otro detalle que me ha gustado: las cestas no tienen rendijas donde se estanque el agua, así que evitas la acumulación de bacterias y los malos olores que tanto nos molestan. Limpiarlas es pasar un paño húmedo y listo. Incluso si las pones en la ducha a diario, las ventosas aguantan semanas sin despegarse. He probado en azulejos de metro y van como un tiro.

Una maravilla.

Ya lo sabes: en el bazar de Lidl o vuelan o no llegan a la semana

Si algo hemos aprendido los que peinamos el bazar de Lidl cada semana es que los chollos de organización no duran. Las estanterías metálicas de baño han llegado con la nueva colección de mayo de 2026 y, como pasó con la estantería esquinera de enero (que se agotó en tres días), en cuanto se corre la voz desaparecen de las tiendas y de la web.

He visto las cestas en persona y la relación calidad-precio es difícil de superar. Si tienes pensado pasarte por tu Lidl, no las dejes para luego porque es el típico producto que te arrepientes de no haber cogido. Un último aviso: en la web oficial suelen tener más unidades, pero el envío a domicilio cuesta 3,99 euros para pedidos inferiores a 50 euros. Mejor date una vuelta por la tienda y mételas en el carro cuando hagas la compra.

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🛒 Directo al grano

Precio: 5,99 €. Fecha de la promo: sin fecha de cierre — es un producto de bazar con stock limitado. Sección: pasillo de bazar en tienda física y en la web de Lidl. Busca "estantería baño" en el buscador online y lo encontrarás.