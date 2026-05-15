El representante de Britney Spears desmiente el caos del restaurante: ni cuchillo ni ladridos

Britney Spears ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas, y esta vez no es por un pleito legal ni por un vídeo bailando en casa: la cantante ha sido noticia por una cena que se descontroló en un restaurante de Los Ángeles. Según el relato de varios testigos, la noche incluyó ladridos, un cuchillo paseado entre mesas y un cigarro encendido dentro del local. Pero su representante no ha tardado en salir al paso con una versión mucho más casera: ni locura transitoria ni peligro real, solo una historia sobre su perro y una hamburguesa partida por la mitad.

Lo que supuestamente pasó en el Blue Dog Tavern (según los testigos)

La escena, reconstruida por fuentes que hablaron con TMZ, ocurrió la noche del miércoles en la Blue Dog Tavern de Sherman Oaks. Britney estaba acompañada por un hombre y una mujer –luego se supo que eran su asistente y su guardaespaldas– y al principio todo parecía una velada normal. Pronto la cosa se torció, siempre según esos testigos. La cantante empezó a elevar la voz, a soltar gritos y, lo más surrealista, a imitar los ladridos de un perro. Nadie en el restaurante entendía nada.

El momento de máxima tensión llegó cuando Britney se levantó de la mesa y caminó entre los comensales sosteniendo un cuchillo. Un cliente confesó que temió que pudiera pinchar a alguien por accidente, aunque también admitió que, probablemente, la artista simplemente se olvidó de dejarlo en su sitio. Por si fuera poco, encendió un cigarrillo cerca de la puerta y el personal tuvo que pedirle a su acompañante que la convenciera para apagarlo. Mientras tanto, en la mesa, la cosa iba de lo extraño a lo tierno: Britney y el hombre con el que estaba se daban de comer el uno al otro entre risas y un ‘I love you’ que nadie supo interpretar. La hamburguesa y las patatas quedaron prácticamente intactas.

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Cuando la cena terminó, un testigo describió la mesa como ‘si hubiera pasado un niño pequeño’. Y aunque del supuesto desastre no hay imágenes, TMZ obtuvo la foto de una carta doblada que dejó Britney. La mayoría de los comensales no se percató de que la estrella estaba allí hasta que se marchó; entonces empezó el cuchicheo general y la frase inevitable: ‘esto solo puede pasar en Los Ángeles’. La seguridad de la cantante la escoltó hasta la salida.

El desmentido oficial: un perro, una hamburguesa y ningún escándalo

Al día siguiente, el representante de Britney Spears se puso en contacto con TMZ para tumbar la versión de los testigos. Su explicación fue tan simple que casi desarma todo el drama. Según él, la cantante no estaba desvariando ni ladrando sin sentido: simplemente le estaba contando a su equipo una anécdota sobre cómo su perro ladraba a los vecinos. El cuchillo, lejos de ser un arma improvisada, solo servía para partir su hamburguesa por la mitad. «En ningún momento puso a nadie en peligro», zanjó.

Y luego vino el golpe directo al sensacionalismo. «Este acoso constante a todo lo que hace es exactamente lo que ocurrió hace 20 años, cuando los medios intentaron pintar a Britney como una mala persona. Es ridículo y tiene que parar ya». La pulla al modus operandi de la prensa del corazón resonó inmediatamente en redes, donde muchos fans ya coreaban el #LeaveBritneyAlone 2.0.

Un déjà vu que agota (y un historial que da contexto)

Lo cierto es que el episodio llega en un momento delicado. Hace apenas unas semanas, Britney fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol y, tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, ingresó en un programa de rehabilitación para tratar sus problemas de salud mental y abuso de sustancias. Según fuentes cercanas, está cumpliendo con el tratamiento —terapia semanal y psiquiatra dos veces al mes— y se mostraba «optimista» con su futuro. De ahí que la noticia de una nueva salida de tono disparase todas las alarmas.

Pero si uno mira atrás, el patrón es viejo. La prensa lleva dos décadas construyendo relatos de «Britney fuera de control» cada vez que la cantante hace algo ligeramente excéntrico. Basta con repasar la trayectoria de Britney para ver que este guion ya lo hemos vivido. En 2007, cualquier salida a una gasolinera o un cambio de look se convertía en portada de escándalo. Y aunque el contexto actual es distinto, el olor a linchamiento mediático no ha cambiado tanto.

Aquí no se trata de blanquear conductas si las hubiera, pero sí de recordar que la misma cantante que partió una hamburguesa en un restaurante es la que acaba de cerrar un acuerdo judicial y está intentando rehacer su vida. Quizá el verdadero caos no está en la mesa del Blue Dog Tavern, sino en la narrativa que se monta a su alrededor. Ojalá esta vez el ruido se apague antes de las 48 horas.

El chisme en 3 claves (TL;DR)