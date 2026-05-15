Ballmaxxing: la peligrosa moda de inflarse los testículos que puede acabar en gangrena e infertilidad

Te voy a ser sincero: lo de ver vídeos de tíos con los testículos del tamaño de un pomelo no entraba en mi lista de rarezas de Internet esta semana, pero aquí estamos. Y no es un montaje: se llama ballmaxxing y es una moda tan viral como peligrosa. La práctica consiste en inyectarse líquido en el escroto para inflarlo hasta límites que los médicos consideran una auténtica ruleta rusa para tu salud. Vamos al lío: te cuento qué es, por qué está en todas partes y por qué meterte una aguja ahí abajo puede costarte mucho más que un susto.

Qué es exactamente el ballmaxxing y por qué se ha vuelto viral

El ballmaxxing nace dentro de la cultura del looksmaxxing, una obsesión por mejorar la apariencia física hasta el extremo. En este caso, la fijación es el tamaño del escroto. La técnica es tan simple como aterradora: se introduce una bolsa de solución salina (o lubricante quirúrgico en algunos casos) a través de una aguja intravenosa directamente en el tejido escrotal. El objetivo es lograr un volumen similar al de un pomelo, varias veces por encima del tamaño normal.

En Internet han florecido comunidades que comparten fotos, vídeos y tutoriales para inflarse los testículos. La más activa es un foro de Reddit con más de 8.700 miembros, donde los participantes describen la sensación como “electrizante, adictiva y eufórica”. Algunos llevan años haciéndolo. Marcus, un hombre de 57 años, contó a Men's Health que ha llegado a inflar su escroto hasta 36 centímetros inyectándose lubricante quirúrgico. “Me sorprende lo flexibles que son los testículos”, dijo. “Simplemente se expanden”.

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Lo que los médicos dicen (y por qué deberías preocuparte)

La respuesta de los profesionales de la salud es unánime: no hay ningún beneficio médico en esta práctica. La doctora Shirin Lakhani, médica estética especialista en salud íntima, advierte que la inflación escrotal con solución salina es extremadamente peligrosa. La zona es muy delicada y contiene los testículos, vasos sanguíneos y nervios que no están diseñados para soportar una distensión con fluidos. Inyectarse líquido en el escroto puede provocar desde infecciones bacterianas y formación de abscesos hasta una celulitis escrotal que requiere cirugía de urgencia.

Pero los riesgos van mucho más allá. La doctora Ankita Balar señala que inyectar demasiada solución salina puede causar una ruptura escrotal: el tejido se estira hasta romperse. Además, está el peligro de que el líquido o el aire desplace un coágulo y genere una embolia, algo que puede ser letal. Sin olvidar la gangrena de Fournier, una infección necrosante que devora el tejido de la zona genital y que, en casos graves, acaba en sepsis o en la muerte. La propia Balar fue contundente: “No existe ningún beneficio estético que justifique la gangrena, la sepsis o arriesgar un daño reproductivo permanente para el resto de tu vida”. Y añade que la infertilidad es una consecuencia real y posiblemente irreversible de estas prácticas.

Ningún beneficio estético justifica este riesgo (y la presión que lo mueve)

Ya hemos visto antes otras modas extremas de modificación corporal que empezaron en foros y acabaron en urgencias. El ballmaxxing bebe de la misma presión estética que empuja a algunos hombres a buscar un rendimiento físico máximo, aunque sea a costa de la salud. Los psicólogos asocian este tipo de conductas con patrones compulsivos y una imagen distorsionada de la masculinidad. Si sientes curiosidad por esta práctica o conoces a alguien que la esté valorando, la recomendación es clara: busca apoyo profesional de salud mental antes de acercarte a una aguja. Porque el riesgo de perder la fertilidad o la vida no compensa ningún “me gusta” en redes.

🧠 Para soltarlo en la cena

Inflarse los testículos no te hace más atractivo, te puede costar la fertilidad.