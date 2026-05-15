Necesitaron 28 años para leer 'Finnegans Wake': el club de lectura más perseverante del mundo

Confieso que a veces dejo un libro a la mitad y no vuelvo a él en meses. Pero el grupo que te traigo hoy se ha llevado la perseverancia a otro nivel: 28 años para terminar una sola novela. Y no es cualquier novela, es Finnegans Wake, la obra más críptica de James Joyce. El club de lectura de Venice, California, ha hecho de la terquedad un arte.

Por qué 'Finnegans Wake' es el Everest de los libros

Publicada en 1939, esta novela de 628 páginas se considera una de las cumbres de la literatura experimental… y una de las lecturas más difíciles del planeta. Joyce funde realidad y sueño, mezcla docenas de idiomas, inventa palabras y encadena juegos de palabras que obligan a releer cada párrafo varias veces. Hay debates interminables incluso sobre dónde sucede la acción o quién narra. Si quieres entender de qué va, puedes consultar la entrada de Wikipedia, pero ya te aviso: ni siquiera allí hay una respuesta clara.

Joyce tardó 17 años en escribirla. A los miembros del club les llevó casi el doble descifrarla. Eso te da una idea de la densidad del asunto.

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La paciencia infinita de un club que leía una sola página al mes

El grupo arrancó en 1995 con una decena de personas (llegaron a ser hasta 30) que se reunían cada mes en la biblioteca local para discutir dos páginas. Pronto se dieron cuenta de que no era suficiente: el texto era tan denso que decidieron reducir la marcha a una sola página por sesión. Con ese ritmo de caracol, fueron desgranando la obra durante casi tres décadas.

En 2023, cuando ya muchos habían pasado de los cuarenta a los setenta y pico, las reuniones migraron a videollamadas de Zoom. Y en octubre de ese año, por fin, leyeron la última página. No es un decir: lo celebraron como quien corona el Annapurna.

El final que no es final: por qué han vuelto a empezar

Aquí viene el giro más joyceano. La última frase del libro se queda a medias y continúa en la primera página: la novela es cíclica, no tiene un cierre real. Por eso, en noviembre de 2023, apenas un mes después de terminar, el club retomó la primera hoja. Literalmente, han decidido leerla para siempre. Su fundador, Gerry Fialka, lo resume sin drama: “Sólo estamos leyendo un libro. Para siempre”.

Puede sonar excéntrico, pero tiene su lógica: si la historia no acaba nunca, volver a empezar es lo más fiel al espíritu de Joyce. Y, de paso, mantienen en forma su capacidad de análisis y su infinita paciencia.

🧠 Para soltarlo en la cena

Un club necesitó 28 años para terminar Finnegans Wake.