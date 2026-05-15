Madonna, Shakira y BTS pondrán el ritmo en el show del descanso del Mundial 2026

Madonna, Shakira y BTS. Juntos en el descanso de la final del Mundial. Suena a broma que una inteligencia artificial borracha escupiría a las tres de la mañana, pero es real: la FIFA ha confirmado el primer halftime show de la historia del torneo. La final del 19 de julio en Nueva Jersey no será una Super Bowl cualquiera; será una Super Bowl con VAR y córners, pero con todo el artificio.

El show que Infantino llevaba años deseando

Desde tiempos inmemoriales, Gianni Infantino miraba a la NFL con envidia. Este año, el presidente de la FIFA por fin podrá sacar pecho: el Mundial tendrá su propio concierto en el intermedio. El anuncio, por supuesto, no fue discreto. Un vídeo con Chris Martin de Coldplay, Elmo, Gustavo, Miss Piggy y otros Muppets sirvió para soltar la noticia. El tono era el de una llamada de Zoom que se ha descontrolado, con BTS apareciendo por sorpresa. Lo realmente importante, sin embargo, está detrás del espectáculo.

La producción corre a cargo de la ONG Global Citizen, con Chris Martin y Phil Harvey como curadores creativos, y se enmarca en el FIFA Global Citizen Education Fund. La meta: recaudar 100 millones de dólares para educación y acceso al fútbol en países desfavorecidos. Ya llevan más de 30 millones. Y un dato que dice mucho: un dólar de cada entrada vendida se dona al fondo. Así que cada vez que compres una entrada para ver a Messi levantar la copa, piensa que también estás pagando un pupitre en algún rincón del mundo.

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11 minutos, 100 millones de dólares y un vacío legal de 15

Aquí empieza lo interesante. Las leyes del juego (las de la IFAB, los que dicen cuánto dura un partido y cuántas sustituciones se pueden hacer) marcan un descanso máximo de 15 minutos. La FIFA ha dicho que el show durará 11 minutos. En teoría, todo encaja. Pero cualquiera que haya visto un concierto sabe que los relojes en estos eventos son de goma. La IFAB lleva años siendo inmune a presiones comerciales, pero el Mundial es el Mundial.

El precedente no existe. En Qatar 2022 hubo ceremonia de clausura antes del pitido inicial, con Gims y Ozuna, pero nada de espectáculo en los 15 minutos de asueto. La final argentina alcanzó 571 millones de espectadores en directo. La Super Bowl, en cambio, reúne a 123 millones en EE.UU. La plataforma que ofrece la FIFA no tiene comparación: un escaparate para cualquier artista que quiera batir todos los récords de audiencia.

¿Y si los jugadores se enfrían? Pues que se pongan un abrigo

El analista Gabriele Marcotti ya advirtió del riesgo físico real: los futbolistas están acondicionados para 15 minutos exactos. Estirar el descanso supone que los músculos se enfríen, y las lesiones se disparan. En la NFL, los parones son largos y los jugadores llevan toda la vida acostumbrados; en el fútbol, no. Pero seamos sinceros: la FIFA lleva años priorizando el espectáculo sobre la integridad física.

La elección de artistas, en cualquier caso, es un tiro sobre seguro. Madonna, que en 2012 reunió a 114 millones de personas frente al televisor en la Super Bowl. Shakira, que en 2020 con Jennifer Lopez congregó a 103 millones, y que ya sabe lo que es cantar para el Mundial (Waka Waka en 2010 y Dai Dai en 2026). Y BTS, la banda surcoreana que vuelve tras el servicio militar con el disco ARIRANG reventando listas y una gira mundial en marcha. Si alguien puede hacer que el fútbol deje de ser el único protagonista durante 11 minutos, son ellos. El riesgo de que los jugadores se resfríen, al final, es solo un detalle menor en el espectáculo más grande del planeta. Dejémoslo en un 'ya veremos'.

El resumen para vagos (TL;DR)