Katsuhiro Harada, creador de Tekken, funda un estudio como filial de SNK

Harada deja Bandai Namco y se pasa a SNK. Así, sin anestesia. El padre de Tekken acaba de anunciar VS Studio, una nueva filial con sede en Tokio que promete juegos “más allá de la tradición”. La noticia ha caído como un rayo en la comunidad de lucha, y no es para menos: Harada se pasa a las filas de SNK para liderar un proyecto que, según sus palabras, irá más allá de las fórmulas de siempre. Nadie esperaba que el hombre que nos dio a Jin Kazama y a Heihachi se mudara a la competencia, pero aquí estamos.

Qué sabemos hasta ahora del nuevo estudio

VS Studio echa a andar en Tokio como subsidiaria de SNK, la compañía detrás de clásicos como The King of Fighters, Samurai Shodown, Fatal Fury y Metal Slug. La nota de prensa es breve pero jugosa: Harada, que abandona Bandai Namco tras décadas, asegura que el estudio “buscará crear juegos que vayan más allá de la tradición”. Nada de remakes ni secuelas al uso, al menos en el papel.

Lo que no ha aclarado es si el primer juego será un nuevo título de lucha o una IP completamente original. Algunos fans sueñan con un crossover entre SNK y Tekken, pero eso es más un delirio que una posibilidad real. De momento, ni una sola imagen, ni un concepto. Solo la promesa de un estudio pequeño con ideas grandes. Y eso, en un sector donde las superproducciones devoran presupuestos, es casi un acto de rebeldía. A ver.

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Por qué Harada puede ser la bomba para SNK

Harada no es un director cualquiera. Durante más de 25 años ha sido la cara visible de Tekken, una de las sagas de lucha más rentables de la historia. Sabe lo que funciona en un arcade y lo que engancha online. Pero también es consciente de que el género de lucha lleva años estancado: los mismos personajes, las mismas mecánicas, el mismo público envejeciendo. Harada llega a SNK con la intención de agitarlo todo en la industria.

SNK, por su parte, necesita un revulsivo. Aunque ha resucitado con The King of Fighters XV y el nuevo Fatal Fury, sigue siendo una marca de nicho comparada con Capcom o la propia Bandai Namco. La compañía nipona ha intentado diversificar sin mucho éxito: sus incursiones en móviles han pasado desapercibidas, y llevan años viviendo del legado de los noventa. Con la llegada de Harada, SNK tiene la oportunidad de demostrar que aún puede innovar.

Ahí está la gran incógnita. Si Harada logra hacer algo con el sello de calidad de siempre pero con un presupuesto ajustado, será un golpe de autoridad. Si no, quedará como un movimiento bonito pero vacío.

Harada y el arte de la huida hacia adelante

No es la primera vez que una estrella japonesa deja una gran compañía para hacer su propio estudio. Hideo Kojima lo hizo con Konami y ahora es un icono indie. Shinji Mikami fundó Tango Gameworks tras salir de Capcom. La diferencia es que Harada no monta VS Studio por su cuenta: se arrima al paraguas corporativo de SNK, lo que le da estabilidad pero también límites.

El precedente más cercano es quizá el de Keiichiro Toyama, creador de Silent Hill, que fundó Bokeh Game Studio con un equipo reducido y ahora prepara Slitterhead. Harada parece apostar por un modelo similar: mucho talento en un espacio contenido, sin las ataduras de una gran editora. La pregunta es si SNK le dejará volar libre o si los directivos terminarán pidiéndole otro KOF para facturar.

La respuesta, por ahora, es un “ya veremos”. Dejémoslo en un ‘ya veremos’.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7.5/10. La presencia de Harada dispara las expectativas, pero SNK no es la compañía más boyante y el proyecto está en pañales. Si anuncia algo concreto en los próximos meses, el hype subirá como la espuma. Si no, olvidaremos esto en un año.

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El resumen para vagos (TL;DR)