Anne Hathaway revela el cruel comentario que recibió de niña: "No eres guapa"

Hay frases que se quedan pegadas como chicle en la suela de unas zapatillas. Palabras que alguien suelta sin pensar demasiado —o peor, pensándolo con toda la mala baba del mundo— y que décadas después siguen ahí, agazapadas, listas para reaparecer cuando menos te lo esperas. Anne Hathaway acaba de compartir una de esas frases durante la promoción de El diablo viste de Prada 2, la secuela que la ha vuelto a colocar en el centro de todas las conversaciones. Y lo que contó nos ha dejado con una mezcla de rabia, ternura y ganas de abrazar a aquella niña de ocho años.

El comentario que aún escuece tres décadas después

Con ocho años, Anne Hathaway asistía a clases de interpretación para anuncios publicitarios. Una cría con talento que se subía al escenario, actuaba, hacía reír a toda la clase y esperaba, como cualquier niño, un gesto de aprobación. Pero lo que recibió fue otra cosa. La profesora la miró, hizo una pausa que seguramente se le hizo eterna, y le soltó: 'no eres guapa, eres peculiar, y por eso tendrás éxito'. Así, con todas las letras. Delante de todos.

Hathaway lo recordó en una entrevista reciente y explicó cómo se sintió en aquel momento: vergüenza, confusión y, sobre todo, la sensación de que aquello que le acababan de decir era una verdad incuestionable. 'Recuerdo perfectamente cómo me sentí. Pensé: vale', ha comentado ahora. Porque cuando tienes ocho años y una figura de autoridad te dice que no eres guapa, no se te pasa por la cabeza rebatir nada. Te lo crees, lo asimilas y sigues adelante cargando con la frase durante años.

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Anne Hathaway ya no se calla ni media

Lo fascinante del caso no es solo el comentario en sí —que ya es bastante heavy—, sino la lectura que hace Hathaway ahora, con cuatro décadas de vida y una carrera que incluye Los miserables, Interstellar o la propia El diablo viste de Prada. La actriz considera que aquella profesora actuó desde la inseguridad y la crueldad, y que probablemente se sintió amenazada por una niña con talento que destacaba por encima del resto.

'Con los años empecé a preguntarme quién puede decirle algo así a una niña pequeña', reflexionó durante la entrevista. Y razón no le falta. Hace falta tener muy poco tacto —o directamente mala fe— para soltarle un juicio estético a una cría de ocho años en mitad de una clase.

Hollywood y la cinta métrica invisible que persigue a las actrices

El caso de Hathaway no es ninguna rareza, y eso es lo más triste del asunto. Natalie Portman ha contado en más de una ocasión cómo recibió su primera carta de un fan adulto sexualizándola con trece años, justo después de Léon: The Professional. Emma Watson confesó que pasó la adolescencia sintiendo que no encajaba en ningún molde de belleza. Y la lista suma y sigue. La industria del cine tiene una relación particularmente cruel con la imagen de las actrices más jóvenes, y lo que pasa en los platós y las clases de interpretación no es más que un reflejo amplificado de lo que ocurre fuera.

Hathaway ha conseguido construir una carrera que alterna proyectos comerciales enormes con películas más personales, algo que muy pocas estrellas de su nivel logran mantener durante tanto tiempo. Ahora mismo tiene sobre la mesa Mother Mary, una película de tono oscuro en la que interpreta a una cantante atrapada en una espiral psicológica, y más adelante llegará Alone at Dawn, un thriller basado en hechos reales que protagoniza junto a Adam Driver bajo la dirección de Ron Howard. Dos registros completamente distintos. Dos proyectos que confirman que lo de 'peculiar' le ha servido para mucho más que para triunfar: le ha servido para hacer exactamente lo que le da la gana.

Mientras tanto, El diablo viste de Prada 2 sigue arrasando en todo el mundo y la anécdota de la profesora amargada se ha convertido en un pequeño fenómeno viral. Quizá porque todos, en algún momento de la infancia, recibimos un comentario que no merecíamos y que nos acompañó mucho más tiempo del necesario. La diferencia es que Anne Hathaway lo acaba de poner sobre la mesa con nombre, apellidos y una sonrisa de quien ya ha hecho las paces con aquella niña de ocho años.

El resumen para vagos (TL;DR)