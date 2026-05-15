Federico Salazar le pide 'vueltita' a Valeria Piazza y Verónica Linares explota en directo

Federico Salazar ha provocado el blooper del año pidiéndole una 'vueltita' a Valeria Piazza en pleno directo de América TV. La modelo accedió y la co-presentadora Verónica Linares puso la cara que ya arde en redes.

El baile, el corte de cámara y la frase que lo lió todo

El cierre del segmento de este 14 de mayo parecía rutinario. Valeria Piazza, que colabora habitualmente en el programa, se animó a bailar “Sol a Sol” de Salserín, un temazo que cualquier peruano tararea. La vueltita era el paso estrella y a Piazza le costó tres intentos. Lo intentó falló y cuando por fin le salió —giro limpio, sonrisa de oreja a oreja—, justo en ese instante el realizador cortó el plano para conectar con el informativo. Mala suerte televisiva de manual.

Pero la historia no terminó ahí. Minutos después, la señal regresó al estudio y Salazar, sin pensárselo, se arrancó en en directo: “Ven para acá a hacer la vueltita. Justo haces la vueltita y se va la cámara, no vale pues la vueltita”. El tono era desenfadado, pero la referencia a que Piazza “se ha sonrojado de verdad” añadió un punto incómodo. Acto seguido sonrió lanzó una mirada a Linares que fue puro hielo.

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La reacción de Linares que ya es meme (y lo que dice Twitter)

Verónica Linares, co-presentadora, no pudo disimular. Mientras Salazar insistía, ella miraba al vacío con una mezcla de estupefacción y segundo plano que se ha vuelto viral. Su cara de “¿qué está pasando aquí?” ya es el emoji oficioso del drama televisivo peruano. En las imágenes que circulan, se ve incluso cómo los técnicos detrás de cámaras reaccionan con la misma sorpresa.

En redes, el hashtag #VueltitaGate —porque en 2026 todo se convierte en gate— no ha tardado en aparecer. “Linares conteniéndose para no mandar todo al carajo”, “Esto es más incómodo que el final de un reality de convivencia” o “El dato de la separación de Salazar le da un subtexto tremendo” son algunos de los comentarios más repetidos. Y es que el contexto familiar del presentador, ese detalle que todo internet ha enlazado, cambia por completo la lectura.

Por qué este blooper no es solo un baile (y el dato familia que lo explica todo)

A principios de 2026, Federico Salazar y Katia Condos anunciaron su separación tras treinta años de matrimonio y tres hijos. El comunicado fue tan escueto como pedir privacidad, pero la noticia cayó como un jarro de agua fría. La escena —Salazar pidiendo la vueltita a una modelo más joven— activó todas las alarmas del radar social. No es que esté mal que un presentador bromee con una colaboradora, pero la óptica, a la luz de su nueva situación sentimental, es inevitable.

La televisión peruana tiene un historial de bloopers, desde caídas hasta insultos involuntarios, pero pocos cargan con una capa de morbo tan fina como este. El precedente más recordado es el día que Gisela Valcárcel se encaró con un concursante, pero aquí no hay bronca, hay una incomodidad silenciosa que lo hace más potente. Verónica Linares, con su gesto, ha funcionado como el termómetro de millones de televidentes.

El blooper, además, se incrusta en esa nueva normalidad de la televisión en la que cualquier roce se examina bajo la lupa de la vida privada. Salazar, que lleva décadas siendo el ancla de las mañanas, ha entrado en el juego del clic fácil sin querer. Y ahora solo queda ver si mañana habrá réplica o si el episodio quedará como una anécdota de esas que se recuerdan en las cenas familiares.

El chisme en 3 claves (TL;DR)