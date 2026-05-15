Tim Cain (Fallout) propuso un RPG donde viajas en el tiempo y asesinas a figuras históricas

Ayer, Tim Cain —el cocreador de Fallout— soltó una de esas bombas que duelen un poquito: en los 90 diseñó un RPG de viajes en el tiempo que nos habría dejado matar a figuras históricas y provocar paradojas tan gordas que podías borrarte del universo. El proyecto se llamaba Time Walker y, aunque nunca pasó de un documento compartido, es una de las ideas más locas que ha parido la mente detrás del yermo. Lo contó en su canal de YouTube, donde sigue soltando anécdotas de desarrollo que son oro puro.

Un shooter temporal donde asesinar a un faraón era misión de rutina

Junto a Jason Anderson, compañero de batallas en Troika y cocreador de joyas como Vampire: The Masquerade – Bloodlines, Cain esbozó un RPG en primera persona para la primera Xbox. La premisa: eres un agente temporal que viaja a 15 épocas distintas para impedir que agentes enemigos reescriban la historia y borren tu realidad. Las misiones incluían matar a un faraón en el antiguo Egipto, entregar una muñeca a una niña en su octavo cumpleaños o la más retorcida: crear una paradoja evitando que se inventara el viaje en el tiempo. La cosa podía terminar contigo dejando de existir si la línea temporal se volvía imposible.

El equipo lo tenía clarísimo: 'Feature bullets, estos sí que molan', bromeaba Cain en el vídeo. 'Uno, visitar 15 periodos. Dos, conocer figuras históricas interesantes. Tres, matarlas'. No hace falta añadir mucho más para que cualquier jugador de RPG babee.

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La genialidad de romper la progresión clásica con el desastre temporal

Lo más inteligente de Time Walker era cómo jugaba con la dificultad. En lugar de volverte más poderoso a medida que avanzabas, aquí el poder llegaba cuando más roto estaba el tiempo. Cuanto más caótica se volvía la historia, más tecnología anacrónica podías usar: fusiles láser en la Edad Media o drones en el antiguo Egipto. Pero en cuanto restauraban el orden, volvías a un equipo mucho más realista, como un FPS estándar. El juego te obligaba a elegir entre la estabilidad de tu realidad y tu arsenal, un dilema narrativo que aún hoy suena fresco.

Además, el proyecto prometía un árbol de habilidades abierto con múltiples soluciones para cada misión, multijugador online y una progresión que recordaba a la libertad de los CRPG clásicos. Cain y Anderson querían que cada paradoja cambiara las reglas del mundo, y aunque la idea se quedó en el cajón, su ambición era descomunal para la época.

Clockwork Revolution, el heredero espiritual de aquella locura olvidada

Aquí viene el giro bonito: Jason Anderson lleva años en InXile como diseñador principal de Clockwork Revolution, un RPG de viajes en el tiempo en primera persona donde la realidad se deforma con tus acciones. Es imposible no ver la huella de aquel Time Walker que nunca fue. Aunque solo fue una propuesta de diseño y nunca llegó a prototipo, la semilla ha germinado en un proyecto muy real.

Entre las anécdotas de Cain y el presente de Anderson, uno se pregunta qué habría sido de aquel RPG si Troika hubiera tenido el músculo para sacarlo adelante. Probablemente un desastre técnico, porque así eran las cosas entonces, pero con una chispa creativa que echamos de menos. La industria actual tiene pocos Time Walker en la recámara; esa sensación de que cualquier locura podía convertirse en un videojuego parece cosa del pasado. Al menos, ahora sabemos que la idea existió y que, de rebote, está ayudando a dar forma a uno de los RPG más esperados del 2026.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. Como propuesta, Time Walker es un pepinazo absoluto que habría roto esquemas en su día. Lástima que nunca se materializara; todo el hype se queda en la nostalgia de lo que pudo ser. Eso sí, si Clockwork Revolution recoge algo de ese ADN, la nota puede subir varios enteros cuando lo probemos.

El resumen para vagos (TL;DR)