Mercadona recupera su crema corporal sorbete Deliplus Posidonia de menos de 3 euros

Reconócelo, en cuanto el termómetro supera los 25 grados, lo último que te apetece es embadurnarte con una crema densa que tarda una eternidad en absorberse. Por eso, cuando Mercadona recupera su crema corporal con textura de sorbete, la noticia corre como la pólvora. Y este año no iba a ser menos: la crema Sorbete Posidonia de Deliplus ha vuelto a los lineales y cuesta solo 2,90 euros.

¿Qué tiene esta crema para que todo el mundo la busque?

Básicamente, que es justo lo que necesitas con el calor. Su textura tipo sorbete —ligera, fresquita y nada pegajosa— se absorbe en un santiamén y deja la piel suave sin sensación grasa. Es ideal para esos días en los que te quieres vestir justo después de la ducha y no esperar a que el cuerpo se seque del todo. Además, entre sus ingredientes encuentras extracto de posidonia y aloe vera, que hidratan, y aceite de jojoba, que nutre y deja un acabado sedoso. Una maravilla que se siente casi como un gel cremoso.

El tarro es de 300 gramos y el precio es para enmarcar: 2,90 €. Una crema que dura todo el verano sin dejarte la cartera temblando. Y aunque a veces los chollos de Mercadona vuelan, esta crema está ya disponible en la sección de cosmética y parafarmacia de la mayoría de tiendas y en su web.

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El aroma que te transporta a la playa (aunque estés en la oficina)

No soy de los que se fijan en las fragancias, pero esta me ha ganado. La crema tiene un perfume cítrico y mentolado muy fresco, con un toque marino que recuerda a un día de playa. Es de esos olores que te ponen de buen humor después de la ducha, sin empalagar. Y es que la combinación de posidonia y las notas refrescantes encaja de lujo en cualquier rutina veraniega. Vamos, que si te pones esta crema antes de salir de casa, igual hasta te preguntan qué perfume llevas.

Un chollo repetido que confirma que Mercadona escucha a sus clientes

La crema Sorbete Posidonia ya apareció el verano pasado y, según hemos visto en redes, se agotó en muchos supermercados. Que ahora la recuperen demuestra que alguien en Deliplus está atento a lo que funciona. No es la primera vez que un producto de temporada vuelve por demanda popular —ahí está la famosa crema solar en spray o el sérum facial que arrasó hace dos veranos—. Y eso, en mi opinión, le da puntos a la cadena frente a otras marcas de cosmética low cost.

Por supuesto, no es una crema milagrosa: no esperes efectos antiedad ni una cobertura de protección solar. Es una hidratante ligera, fresca y barata, que cumple de sobra para el día a día con calor. Y por ese precio, cumple y con nota.

🛒 Directo al grano

Precio: 2,90 euros. Fecha de la promo: precio habitual (no es oferta puntual, pero puede desaparecer de stock). Sección: pasillo de cosmética y parafarmacia, junto a las cremas corporales Deliplus. También disponible en la web de Mercadona.