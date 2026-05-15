Paris Jackson logra su victoria judicial: un juez ordena devolver 625.000 dólares en bonus no autorizados

Paris Jackson ha ganado su batalla judicial: el juez ordena devolver 625.000 dólares en bonos irregulares al patrimonio de su padre. La hija del rey del pop no ha soltado el hueso y la jugada le ha salido redonda.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Dinero, herencia millonaria, abogados acusados de aprovecharse y una joven que planta cara. La mezcla perfecta para que medio mundo esté pendiente del juzgado.

Qué pasó exactamente con esos 625.000 dólares

Todo empezó en marzo, cuando Paris Jackson demandó a John Branca y John McClain, los albaceas que gestionan el patrimonio de Michael Jackson. En los documentos judiciales, su abogado habló de pagos “irregulares y cuestionables” a despachos de abogados externos que, según Paris, se estaban llevando una tajada sin suficiente control. La acusación era grave: “un grupo de abogados muy cercanos y muy bien pagados se ha aprovechado de la falta de supervisión de los ejecutores para sacar dinero del patrimonio a la vista de todos”.

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Y el juez de Los Ángeles le ha dado la razón este lunes 13 de mayo. Ha ordenado devolver esos 625.000 dólares (unos 575.000 euros) al patrimonio, dejando claro que esos bonos nunca fueron aprobados. La cifra no es una broma, y más cuando hablamos de la fortuna de una de las estrellas más grandes de la historia.

La pelea no es nueva. La familia Jackson lleva años pidiendo transparencia sobre las cuentas, y esta victoria judicial es la primera vez que Paris consigue poner contra las cuerdas a los administradores. Un golpe sobre la mesa que muchos no esperaban.

La respuesta de los ejecutores: “respetamos la decisión pero no estamos de acuerdo”

Branca y McClain no se han quedado callados. A través de un portavoz, han reconocido que el tribunal elogió su gestión y la enorme riqueza que han generado para los hijos de Michael Jackson, pero han dejado claro que no comparten la decisión. Eso sí, han asegurado que acatarán la orden: “siempre hemos entendido que los honorarios legales están sujetos a la aprobación del tribunal”.

La frase es un guiño con doble lectura: para algunos, una forma elegante de decir “nos han pillado”; para otros, la confirmación de que los bonos eran una práctica habitual que hasta ahora nadie había cuestionado. El caso es que el dinero vuelve.

Por su parte, el equipo de Paris no ha tenido pelos en la lengua. Su portavoz ha soltado: “Después de años de tácticas machistas y tierra quemada contra una beneficiaria, ya es hora de que John Branca reconozca sus errores y actúe en favor de la familia que tiene la obligación de proteger”. Un zasca en toda regla.

Transparencia y pelea familiar: lo que está en juego

Más allá de los 625.000 dólares, esta victoria es un misil a la línea de flotación de la administración del legado del cantante. Paris Jackson se ha convertido en la cara visible de una lucha que arrastra años de secretismo, y el fallo judicial abre la puerta a más revisiones. Si un juez dice que estos pagos no estaban justificados, ¿cuántos más puede haber?

Recordemos otros casos similares en los que herederos de grandes fortunas musicales —como los hijos de Prince o de Whitney Houston— tuvieron que acudir a los tribunales para fiscalizar a los administradores. Aquí el patrón se repite: patrimonio millonario, ejecutores con mucho poder y una segunda generación que empieza a preguntar. La diferencia es que Paris ha ganado la primera batalla y lo ha hecho con un argumentario muy sólido.

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La historia no acaba aquí. El patrimonio de Michael Jackson sigue siendo una máquina de generar ingresos, y esta decisión judicial va a cambiar las reglas del juego. Los próximos meses prometen nuevos capítulos, porque los albaceas tendrán que justificar más gastos si la familia decide seguir tirando del hilo. De momento, la hija del rey del pop se apunta un tanto que habría hecho sonreír a su padre.

El chisme en 3 claves (TL;DR)