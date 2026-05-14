Por qué Florentino Pérez acabará saliéndose con la suya con los conciertos del Bernabéu

Este miércoles el Real Madrid presumía de que la justicia ha archivado la causa penal contra el club por el ruido de los conciertos del Santiago Bernabéu, lo que muchos habían interpretado como una nueva victoria de Florentino Pérez.

El juez archiva la causa respecto a Real Madrid Estadio S. L. y su director general, José Ángel Sánchez, al concluir que ni el club ni su directivo tenían el "dominio del hecho" sobre el ruido generado entre abril y septiembre de 2024. El tribunal considera que la responsabilidad sobre el volumen del sonido y el cumplimiento de los límites acústicos correspondía a las empresas promotoras, que eran quienes debían adaptar los espectáculos a las condiciones acústicas del estadio y a la normativa ambiental vigente. El papel del Real Madrid, según la resolución, se limitó a ceder el recinto a cambio de un alquiler, sin intervenir en la gestión técnica del sonido ni en la producción de los conciertos.

El titular del comunicado oficial (La Justicia da la razón al Real Madrid en el caso de los conciertos en el Bernabéu) podía dar a entender lo que algunos entendieron por no profundizar en el contenido. Pero no, no era el punto final a la guerra entre el club blanco y los vecinos ni vía libre para volver a celebrar conciertos. La resolución no decide si habrá o no macroconciertos en el futuro, solo desplaza el foco de responsabilidad hacia las promotoras.

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Este giro judicial no limpia el historial de exceso de decibelios —la propia documentación vecinal acreditaba superaciones de los límites en los conciertos de Taylor Swift, Duki, Manuel Carrasco o Luis Miguel— ni invalida las sanciones administrativas ya impuestas a los promotores.

En resumen: esto no deja a Florentino Pérez en mejor posición para que el estadio vuelva a convertirse en una gran máquina de espectáculos musicales, a no ser que el club decidiera optar por una estrategia de asumir el coste de cada sanción rebajando la cantidad correspondiente a la promotora para el alquiler del espacio. Pero no creo que ser constantemente sancionado por vulnerar la normativa sea una buena publicidad.

La llave: una LEPAR hecha a medida para los grandes eventos

La clave de lo que ocurra en los próximos meses está en la Asamblea de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y su consejería de Interior trabajan desde hace tiempo en una reforma de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) para dar cabida a "espectáculos extraordinarios" que hoy chocan con los límites de ruido y con la configuración urbanística de la ciudad. La excusa principal puede ser el futuro Gran Premio de Fórmula 1 en IFEMA, pero beneficiaría también a los macroconciertos del Bernabéu.

Florentino Pérez y el estadio Santiago Bernabéu detrás | Fuente: Agencias y elaboración propia

El Gobierno regional asegura que la ley de 1997 se ha quedado obsoleta (es cierto) y ha ido introduciendo modificaciones puntuales para proteger grandes eventos. Un anteproyecto reciente amplía la capacidad de la Comunidad para personarse en causas penales relacionadas con sucesos que impidan eventos de "interés general" y toca, entre otros textos, la propia LEPAR. En paralelo, Interior perfila una reforma específica de esta norma para otorgar mayor control y seguridad jurídica a conciertos y citas de gran formato.

Estos movimientos están levantando asperezas entre vecinos y asociaciones de consumidores. La Asociación de Perjudicados por el Bernabéu recuerda que "no es tan sencillo cambiar los límites del ruido" porque existen marcos europeos y nacionales que consideran la contaminación acústica un problema de salud pública, no un simple asunto de ocio. FACUA Madrid, por su parte, califica de "aberrante" la idea de relajar niveles acústicos para beneficiar a empresas organizadoras en perjuicio del descanso de quienes viven junto a los recintos.

También desde la Delegación del Gobierno se ha criticado el método. Su responsable en Madrid, Francisco Martín, ha reprochado que se reforme la ley a espaldas de las fuerzas de seguridad y de la ciudadanía, y ha pedido a Ayuso que retire el proyecto para elaborar una nueva norma trabajada con todos los que tienen algo que decir en la organización de grandes eventos. Pese a estas objeciones, la mayoría absoluta del PP en la Asamblea y el respaldo anunciado de Vox permiten anticipar que el armazón legal se moverá en la dirección que busca el Gobierno regional.

El reto urbano y técnico del Bernabéu

La otra pata del plan pasa por que las infraestructuras justifiquen los conciertos. La experiencia de 2024 dejó claro que el modelo de macroconciertos apoyado solo en licencias extraordinarias y sin un aislamiento adecuado difícilmente podía sostenerse. La normativa municipal fija 55 decibelios de día y 45 de noche para las zonas residenciales, umbrales que se desbordaron una y otra vez en los grandes eventos del Bernabéu, como reconoció el propio Ayuntamiento al tramitar sanciones a las promotoras.

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Las denuncias ciudadanas y los peritajes acústicos aportados en la querella vecinal describían una situación de ruido "insoportable" y un uso reiterado de permisos temporales que convertían lo excepcional en ordinario.

Resumen sencillo sobre la cuestión.

1.- Sí hubo ilegalidad (superar los límites del ruido).

2.- No sería de ámbito penal.

3.- La responsabilidad cae sobre el promotor.

4.- Cabe estudiar un posible recurso de casación.

5.- No supone la vuelta de los conciertos. https://t.co/TuEfskeebz — Ruido_Bernabeu (@RuidoBernabeu) May 13, 2026

Esa presión tumbó el calendario de conciertos del Real Madrid y trasladó buena parte de las giras de 2025 y 2026 al Metropolitano. Todo ello obligó a acelerar los trabajos de insonorización del estadio blanco. El club ha ido incorporando membranas acústicas en las gradas, parapentes laterales junto al escenario y recubrimientos específicos para contener la propagación del sonido, en línea con la última gran remodelación de 2019 que ya preveía un uso multiusos del coliseo blanco.

La prueba de fuego más reciente llegó con el partido de la NFL acogido en el Bernabéu hace unos meses. En el descanso, Bizarrap y Daddy Yankee ofrecieron una actuación musical que, sin ser un concierto completo, sirvió como test técnico. Según fuentes del club, los responsables del Real Madrid se mostraron satisfechos con las mediciones realizadas dentro y fuera del estadio y confían en que, en este mismo 2026, los problemas de ruido estén solucionados y se pueda retomar la programación de grandes giras.

Eso sí; el Metropolitano tiene ya un calendario de conciertos bastante completo para 2027, por lo que se entiende que el Bernabéu debería trabajar con toda la maquinaria para ser protagonista desde 2028.

Sea como fuere, aunque se acaben poniendo facilidades, el proceso no está libre de obstáculos. Los vecinos de Chamartín, articulados en torno a plataformas como la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu (el famoso 'Ruido Bernabéu', han demostrado capacidad para frenar conciertos en los tribunales y han advertido de que seguirán impugnando tanto las licencias como cualquier reforma legal que pretenda convertir en habitual un uso para el que el estadio nunca fue concebido.

También en los entornos del Metropolitano y de IFEMA se multiplican las voces críticas, desde la plataforma Stop F1 hasta asociaciones de barrio que denuncian una profanación del espacio urbano a golpe de ruido, cortes de tráfico y despliegues de seguridad.

Obras en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu | Fuente: Comunidad de Madrid

Aun así, la inercia política y económica empuja en dirección contraria. El Gobierno regional insiste en el impacto millonario de los macroeventos; el Ayuntamiento, pese a la particularidad con la Comunidad por el reparto de competencias en materia de ruido, comparte el interés por consolidar a Madrid como capital de grandes espectáculos; y el Real Madrid lleva años planificando su nuevo Bernabéu como un activo que va mucho más allá del fútbol, con una remodelación que supera los 900 millones de euros.

En ese escenario, el estadio no ha dejado de acoger actuaciones musicales, aunque sea en formatos difícilmente impugnables. Además de los espectáculos del descanso en la NFL, el 8 de junio el coliseo blanco será sede del gran encuentro de la Iglesia madrileña con el Papa León XIV. El programa incluye actuaciones de David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro, junto con otros artistas, una orquesta sinfónica y un coro de mil personas, de los que unos 300 serán niños, según informó la Archidiócesis de Madrid. Sobre el papel es un acto religioso, no un concierto, pero en la práctica confirma que el Bernabéu puede y va a seguir celebrando actuaciones musicales.

A corto plazo, nada en la reciente resolución judicial garantiza que los macroconciertos regresen al Bernabéu con el mismo formato que en 2024, pero si la política madrileña continúa apostando por un modelo de ciudad volcado en los macroespectáculos y si las reformas legales logran encajar con los estándares estatales y europeos de protección frente al ruido, el Bernabéu acabará encajando de nuevo en el puzle y Florentino Pérez se acabará saliendo con la suya.