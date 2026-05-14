AEMET activa los avisos meteorológicos en cinco comunidades autónomas

La lluvia y el fuerte oleaje activarán este jueves los avisos meteorológicos en varias comunidades del norte de España. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la inestabilidad afectará especialmente al Principado de Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco.

Las precipitaciones motivarán avisos en Guipúzcoa y Vizcaya, la vertiente cantábrica de Navarra, Girona, el litoral cántabro y el centro y valle de Villaverde. En paralelo, el mal estado de la mar activará avisos por oleaje en la costa cántabra y en el litoral oriental de Asturias.

La AEMET explica que el paso de un frente dejará cielos cubiertos y lluvias en el norte de Galicia, toda el área cantábrica, los Pirineos y, de forma más intensa, en el nordeste de Cataluña. En esta zona se esperan chubascos localmente fuertes, que podrían ser persistentes y acompañarse de tormenta. No se descarta que las precipitaciones, ya más débiles, se extiendan hacia áreas del interior situadas más al sur. La cota de nieve se situará en torno a 1.400/1.600 metros en las montañas del norte.

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Mientras tanto, en el resto de la Península y en Baleares predominará el tiempo estable, con cielos poco nubosos en general. A primeras horas se formará abundante nubosidad baja en buena parte de la mitad norte y en zonas del extremo oeste peninsular. Por la tarde, el desarrollo de nubes de evolución podría dejar algún chubasco aislado en áreas de montaña del centro y en puntos del cuadrante nordeste, así como en el norte del archipiélago balear.

En Canarias se espera un predominio de cielos nubosos, con probables lluvias ocasionales en las islas de mayor relieve y ambiente poco nuboso o con intervalos en el resto.

La jornada vendrá acompañada de brumas y bancos de niebla matinales en entornos de montaña, en Galicia, en el Estrecho y en regiones de ambas mesetas. Las temperaturas máximas bajarán en el tercio norte peninsular, con descensos localmente acusados en la franja cantábrica, mientras que subirán en la mitad sur. Las mínimas descenderán en el cuadrante noroeste y se esperan heladas débiles en cotas altas de los Pirineos.

En cuanto al viento, predominará la componente oeste y noroeste en la Península y Baleares, con matices del sur en islas y litorales de la fachada oriental. Será moderado en Baleares, zonas costeras y el tercio nordeste peninsular, y soplará con intervalos fuertes en los litorales del Cantábrico, Galicia y Alborán. La AEMET prevé además rachas muy fuertes en el bajo Ebro, sierras del prelitoral sur de Cataluña y en tramos del Cantábrico. En el resto del territorio peninsular, el viento será flojo en general, aunque tenderá a arreciar por la tarde. En Canarias soplará del norte, con intervalos de intensidad fuerte.