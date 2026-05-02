Cheque restaurante: piden subir la exención del IRPF a 14 euros

Si comes fuera entre semana porque tu jornada partida no te deja otra, esto te interesa: los expertos fiscales piden subir la exención del cheque restaurante en el IRPF de 11 a 14 euros diarios. La cifra lleva congelada desde 2018 y el menú del día ya no baja de los 13 euros en muchas ciudades.

La propuesta llega del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), que en su informe anual sobre fiscalidad ha reclamado al Ministerio de Hacienda que actualice el límite. A efectos prácticos: hoy, si tu empresa te da tickets de comida y el importe diario supera los 11 euros, todo lo que pase de ahí tributa como salario en tu nómina. Lo que era una ayuda se queda corto.

Cuánto te afecta exactamente en la nómina

Vamos al grano con las cifras. El cheque restaurante es una retribución en especie (parte del sueldo que no se cobra en efectivo sino en producto o servicio) que, hasta cierto límite, no paga IRPF. Ese límite está fijado en 11 euros diarios desde el Real Decreto 1078/2017, que entró en vigor en enero de 2018. Ocho años sin tocarlo.

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El problema es la inflación acumulada. Según los datos del IPC (Índice de Precios al Consumo, lo que mide cuánto sube la vida) que publica el INE, la restauración ha subido más de un 25% desde 2018. El menú del día, que era el refugio del trabajador con jornada partida, ronda ya los 13-15 euros en Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia.

Traduzco. Si tu empresa te da 13 euros diarios en tickets y comes 220 días al año, son 2.860 euros anuales. De esos, 440 euros tributan como si fueran salario normal, lo que en un tipo marginal del 30% supone unos 132 euros menos en tu bolsillo cada año. Si la exención subiera a 14 euros, ese sobrecoste desaparecería para la mayoría.

A quién afecta y por qué importa más de lo que parece

Hablamos de varios millones de asalariados con jornada partida o turnos largos: hostelería propia ya descartada, hablamos de oficinas, comercio, sanidad privada, logística, administraciones públicas con flexibilidad horaria. Todos los que no pueden ir a casa a comer y no tienen comedor de empresa.

El sector de las empresas emisoras (Edenred, Sodexo, Cobee y similares) lleva años pidiendo la actualización. Argumentan que España está por debajo de Francia, Italia y Bélgica en la cuantía exenta, y que el desfase está vaciando de sentido la herramienta. Si el ticket no llega para un menú normal, el trabajador acaba poniendo dinero de su bolsillo o cambiando a opciones peores.

Eso sí, conviene matizar una cosa. La exención no es una ayuda que te da Hacienda: es la cuantía que tu empresa puede entregarte sin que tengas que tributar por ella. Si tu empresa solo te da 9 euros, subir el techo a 14 no te beneficia en nada. La medida ayuda solo a quien ya recibe tickets por encima de los 11 euros actuales.

Lo que realmente está en juego: precedente y plazos reales

Aquí hay que ser claros. La propuesta del REAF es una recomendación técnica, no una ley en trámite. Para que la exención suba hace falta que el Gobierno modifique el reglamento del IRPF mediante real decreto, algo que no figura en la agenda fiscal pública de este 2026. Presentarlo como un cambio inminente sería engañar al lector.

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El precedente está ahí: la última subida fue de 9 a 11 euros en 2018, después de años de presión sectorial. La de 11 a 14 lleva pidiéndose desde 2022 y, de momento, ningún ministro de Hacienda la ha incluido en sus prioridades. Lo que sí cambia el escenario es que ahora la petición no viene de las empresas emisoras sino de los economistas fiscales, que tienen más peso técnico ante Hacienda.

Mi lectura: la subida es razonable y llega tarde, pero el ritmo de Hacienda con estos topes es históricamente lento. Si te afecta directamente, lo realista es asumir que durante 2026 el límite seguirá en 11 euros y planificar tu nómina con esa cifra. Si en algún momento del año se mueve algo en el BOE, lo contaremos aquí. Mientras tanto, sin sorpresas.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)