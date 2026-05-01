Viggo Mortensen da su bendición a Jamie Dornan como Aragorn

Viggo Mortensen ha dado luz verde a que Jamie Dornan se calce las botas de Aragorn en la próxima película de la Tierra Media, y la noticia la suelta nada menos que Andy Serkis. El director y eterno Gollum lo ha confirmado en una entrevista que lleva toda la mañana rebotando por X.

Sí, el Aragorn original ha bendecido al nuevo Aragorn. Y eso, en un fandom tan vigilante como el de Tolkien, vale oro.

Lo que ha dicho Serkis y por qué es un alivio para todos

Serkis está promocionando La caza de Gollum, el spin-off que él mismo dirige dentro del universo que Warner Bros. está reactivando y, casi de pasada, ha contado que habló con Viggo. La frase clave: el actor está 'encantado' con que Dornan recoja el testigo. Viggo Mortensen no solo lo aprueba, lo celebra públicamente, y ese matiz importa.

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Importa porque el casting de Dornan no fue precisamente pacífico. Cuando se filtró en redes hubo de todo: memes, listas de actores alternativos, gente jurando que iba a boicotear la peli. Lo de siempre.

Eso sí, que el propio Viggo bendiga al sucesor cambia la conversación. Una cosa es que un estudio te coloque a un actor por encima del aficionado y otra que el icono te diga 'tranquilo, este chaval lo va a hacer bien'. Pesa.

Por qué medio internet sigue dudando de Dornan como Aragorn

El problema de fondo no es Jamie Dornan. El problema es que Aragorn es probablemente el personaje más icónico de la trilogía original junto a Gandalf, y que Viggo lo bordó hasta el punto de que cuesta imaginar a otro con la espada de Andúril. Cualquiera que entre va con la pelea perdida de antemano.

Dornan viene de The Fall, de Belfast y de la saga Cincuenta sombras, que es la carta que más le pesa en el currículum a ojos del fandom puro. El reto es enorme y los memes ya están en marcha. Pero también es verdad que en The Tourist demostró rango, presencia y una cosa muy de Aragorn: aguantar el plano sin decir nada.

El caso es que Serkis, que sabe muy bien lo que es heredar un personaje icónico (su Gollum es la referencia absoluta y nadie se atrevería a tocarlo), juega aquí un papel de puente generacional curioso. Está diciendo, en el fondo: confiad en el proceso.

Lo que esto nos dice del relanzamiento de la Tierra Media

Aquí está el detalle que casi nadie está comentando. Warner ha entendido que reabrir la Tierra Media sin el visto bueno de los protagonistas originales es un suicidio comercial. Por eso Serkis vuelve como Gollum y dirige. Por eso buscan la bendición pública de Viggo. Por eso el guion lo firman Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens, exactamente el mismo trío que escribió la trilogía original.

El precedente lo tenemos fresquísimo: cuando Amazon estrenó Los Anillos de Poder sin esa continuidad emocional con la trilogía de Jackson, la mitad del fandom se sintió huérfano y la serie nunca terminó de despegar del todo a pesar del presupuesto. Caro, vistoso, técnicamente impecable, emocionalmente desconectado. La estrategia de Warner es justo la opuesta: legitimar cada movimiento con voces autorizadas antes de que el descontento se convierta en hashtag.

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Que Viggo apoye a Dornan no es una anécdota de prensa rosa cinéfila, es una pieza más en una operación de relaciones públicas muy bien medida. Y funciona. En las próximas semanas veremos si el primer tráiler de La caza de Gollum confirma esa sensación de que esta vez sí, vuelven a la Tierra Media los que de verdad la entienden. Tela marinera si la fastidian.

El chisme en 3 claves (TL;DR)