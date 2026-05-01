Trump rebautiza Ormuz como 'estrecho de Trump' y arde el petróleo

Trump ha decidido rebautizar el estrecho de Ormuz como 'estrecho de Trump' y el petróleo se ha ido directo al techo. La jugada llega en plena escalada militar con Irán y con medio mundo mirando los tankers como si fueran billetes ardiendo. Vamos por partes.

Qué ha pasado exactamente con el cambio de nombre

Donald Trump ha anunciado por su cuenta que el estrecho de Ormuz, ese cuello de botella por el que pasa cerca del 20% del petróleo mundial, pasa a llamarse 'estrecho de Trump'. Lo ha soltado en plena crisis abierta con Irán, con buques estadounidenses en la zona y con los mercados energéticos en modo pánico. El anuncio ha llegado por sorpresa y sin coordinación internacional ninguna, lo cual ya te dice por dónde van los tiros.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: ningún organismo internacional reconoce ese cambio. La ONU sigue llamándolo Ormuz, igual que la Organización Hidrográfica Internacional, igual que cualquier mapa serio publicado fuera del despacho oval. Es un rebautizo unilateral, casi un truco de marketing geopolítico, pero con consecuencias reales en los mercados.

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Por qué el petróleo se ha disparado en cuestión de horas

Aquí viene lo bueno. El barril de Brent se ha movido al alza con fuerza nada más conocerse el cambio de nombre y, sobre todo, las tensiones reales detrás. Por Ormuz pasa cada día más de 17 millones de barriles de crudo, una cifra que equivale aproximadamente a una quinta parte del consumo mundial diario. Cualquier amago de bloqueo, cualquier titular incendiario, mueve el precio. Y lo que ha hecho Trump no es exactamente bajar la temperatura.

Para el lector español esto se traduce en lo de siempre: gasolina más cara en el surtidor, factura de la luz tensa en los próximos meses y un IPC que vuelve a sufrir justo cuando parecía calmarse. Según los últimos datos del INE, el componente energético llevaba meses moderándose. Si el barril sigue por las nubes, ese alivio se acaba rápido.

Irán, por su parte, ya ha amenazado más de una vez con cerrar el estrecho como medida de presión. La diferencia es que ahora la provocación viene también del otro lado, y eso introduce una variable que los analistas energéticos no estaban descontando hace dos semanas. El grupo de WhatsApp de los traders está que arde.

El precedente Golfo de México y por qué esto pinta peor

No es la primera vez que Trump rebautiza algo por la cara. Ya intentó en su día convertir el Golfo de México en 'Golfo de América', un gesto que se quedó en titular y meme durante semanas y que ningún país tomó en serio fuera de Estados Unidos. La diferencia es que aquel cambio era simbólico y geográficamente interno; este toca un punto neurálgico del comercio mundial en plena guerra abierta con Irán.

Mi lectura: el cambio de nombre es la parte ruidosa, el envoltorio. Lo serio es la escalada militar y lo que pase con el flujo de crudo en las próximas semanas. Si Irán responde con un movimiento naval real, el barril se nos va a niveles que no veíamos desde 2022, y entonces no hablamos de cotilleo geopolítico, hablamos de inflación rebotando en toda Europa. España, que importa prácticamente todo su petróleo, está en primera fila del marrón. El próximo movimiento de Teherán marca el ritmo de los precios en surtidor europeo, y de momento nadie en Bruselas tiene un plan claro encima de la mesa.