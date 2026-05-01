Mau y Ricky bromean con el regalo de boda que le harían a Lali

Mau y Ricky se han puesto en modo cuñados oficiales de Lali Espósito y la entrevista que han dado en Infobae Teleshow es oro puro. Los hermanos Montaner están en plena promo de su nuevo álbum, pero el momento que se ha quedado todo el mundo es la broma sobre el regalo de bodas que le tienen preparado a la cantante argentina.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Familia Montaner hablando de boda con Lali, álbum nuevo recién salido y declaraciones cariñosas a partes iguales. El timeline argentino y el español llevan toda la mañana compartiendo el clip.

Qué han dicho exactamente los hermanos Montaner sobre Lali

Vamos por partes. En la entrevista, Mau y Ricky hablan de todo: la infancia, la lección que les marcaron sus padres, el proceso del disco y, llegado el momento, alguien suelta el nombre de Lali. Ahí se vienen arriba.

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La pulla cariñosa va por el lado del regalo de boda. Los hermanos sueltan, entre risas, que ya tienen pensado qué le regalarían a Stefi Roitman, mujer de Ricky desde 2022, y a Lali el día que se case con Mau. El detalle es que Mau y Lali llevan saliendo desde 2023 y todavía no hay anillo confirmado, así que la broma vuela alto.

Ricky, que es el casado del dúo, hace de cuñado profesional. Mau le sigue el rollo. Y entre los dos dejan caer que el regalo sería algo "compartido entre hermanos", sin spoilear la sorpresa. Vamos, que han bromeado con el tema sin confirmar absolutamente nada de fechas.

Por qué internet ha entrado en bucle con el clip

El motivo es sencillo: Mau Montaner y Lali son una de las parejas más queridas del pop latino actual y cada migaja que sueltan se viraliza en cero coma. Lali viene de una racha brutal, con sus shows en estadios argentinos agotados en minutos y un papel cada vez más fuerte en la industria; Mau, por su parte, está soltando con su hermano el álbum más personal de su carrera, con 12 temas que repasan toda su trayectoria como dúo.

Que en plena promo del disco aparezca el tema boda no es casualidad. Es marketing emocional bien hecho. La pareja lleva meses gestionando muy bien lo que enseñan y lo que se reservan, así que cuando Ricky tira la broma del regalo, el fandom se monta la película entera.

Eso sí, ojo con esto: ni Mau ni Lali han confirmado planes de boda, y conviene no dar por hecho lo que es solo una broma de hermanos en una entrevista. Los rumores empezaron hace meses tras unas fotos en Madrid, pero ni la pareja ni la familia Montaner han soltado prenda oficial.

De los recuerdos de infancia al cuñadismo cariñoso: el contexto que importa

Esto no es la primera vez que un Montaner habla de Lali con cariño público. Ricardo Montaner, el patriarca, ya la ha defendido y elogiado en redes en más de una ocasión, y Stefi Roitman tiene relación cercana con ella. La familia, esa que siempre presume de unión, ha integrado a la cantante argentina con una naturalidad que en otros clanes del pop latino sería impensable. Compárese con el rollo Anuel-Karol G en su día, donde la familia no salía a hablar ni con presión: aquí es justo lo contrario.

El movimiento es coherente con la estrategia de Mau y Ricky en este disco: hablar de raíces, de hermandad, de lo que les enseñaron en casa. Meter a Lali en la conversación no es una indiscreción, es una declaración de pertenencia. Y para el público, leer entre líneas. Lo que viene en los próximos meses es promo, gira y, si los Montaner siguen el ritmo que llevan, alguna sorpresa más antes de fin de año. Atentos al feed.

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