Los madrileños no saben que tienen varios autobuses gratis desde 2020 que atraviesan la ciudad

Entre el ruido habitual del tráfico en el centro de Madrid circulan desde hace seis años dos autobuses gratuitos, y muy pocos los conocen. Son vehículos que no emiten gases contaminantes y, como decimos, no cuestan nada al usuario.

Hablamos de las llamadas "líneas cero" de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), la 001 y la 002, puestas en servicio en 2020 como una de las principales apuestas del Ayuntamiento para impulsar la movilidad sostenible en superficie. Pese al tiempo transcurrido y a que han transportado ya más de 16,4 millones de viajeros, siguen siendo para muchos madrileños un secreto casi urbano, eclipsadas por el resto de la red y por los periodos puntuales de gratuidad del autobús que acaparan titulares.

La primera en arrancar fue la línea 001, inaugurada el 18 de febrero de 2020 por el entonces alcalde José Luis Martínez-Almeida y el hoy delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, entre la estación de Atocha y Moncloa. Apenas tres semanas más tarde, el 3 de marzo, comenzaba a funcionar la 002, entre Puerta de Toledo y Argüelles, completando un eje transversal que recorre buena parte del distrito Centro con cero emisiones y cero coste para el viajero.

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Las "líneas cero" nacen integradas en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 del Consistorio para, según ellos, "ofrecer una alternativa atractiva al vehículo privado en el corazón de la ciudad y servir de escaparate de la electrificación del transporte público en superficie". La 001 y la 002 son, de hecho, las primeras líneas de la historia de Madrid que son gratuitas de forma permanente para los usuarios y a la vez 100 % eléctricas.

Entrando más en detalle, la 001 conecta el intercambiador de Atocha (parada 5710) con Moncloa recorriendo el eje Prado–Recoletos–Castellana en su tramo más céntrico: Paseo de la Infanta Isabel, Paseo del Prado, plaza de Cánovas del Castillo, plaza de Cibeles, calle Alcalá, Gran Vía, calle Princesa y plaza de Moncloa, hasta su cabecera en la calle Arcipreste de Hita. Cuenta con 32 paradas intermedias entre ambas cabeceras, 17 en sentido Atocha–Moncloa y 15 en sentido inverso, y funciona con diez autobuses eléctricos de unas 75 plazas, con una frecuencia de entre siete y ocho minutos en las franjas de mayor demanda, según detalla la propia EMT y la nota municipal de lanzamiento.

Un autobús de la línea gratuita 001 de Madrid | Fuente: EMT

El horario es amplio, de 7:00 a 23:00 horas en Atocha y hasta las 23:30 en Moncloa. Esta cobertura convierte a la 001 en una opción especialmente útil para quienes llegan a Madrid en tren y se alojan o trabajan en el entorno de Gran Vía, Princesa o la zona universitaria.

La 002, por su parte, enlaza Puerta de Toledo con Argüelles atravesando también el distrito Centro, aunque en este caso lo hace a través de varias calles discontinuas, ya que no existe un único eje directo que permita trazar la ruta. El servicio se presta con minibuses eléctricos de unas 34 plazas, con un horario entre las 8:00 y las 21:00 horas en Argüelles y hasta las 20:45 en Puerta de Toledo, y una frecuencia aproximada de diez minutos. Parte de la parada 80, junto a la Biblioteca Pública Pedro Salinas en Puerta de Toledo, y termina en la parada 289 de la calle Alberto Aguilera, donde también finaliza la línea M2, con 21 paradas intermedias en sentido Puerta de Toledo y 20 en sentido Argüelles, según los datos del Ayuntamiento.

Aunque el servicio es gratuito, para el acceso el usuario debe validar su tarjeta de transporte o su título turístico en el lector. En caso de no disponer de ninguno de ellos, el conductor emite un billete gratuito. ¿La explicación? Que así se le permite a la EMT medir con precisión la demanda y el uso de ambas líneas, un elemento clave para evaluar su impacto y su evolución

16,4 millones de viajeros en las "líneas cero" de autobús

Lo cierto es que, seis años después de su estreno, las cifras avalan el uso de las líneas cero por parte de quienes las conocen. De acuerdo con las cifras oficiales con motivo del sexto aniversario, la 001 y la 002 han transportado entre 2020 y 2026 un total de 16.465.199 viajeros: 14.088.649 la 001 y 2.376.550 la 002. El año 2025 ha sido hasta ahora el de mayor registro de usuarios, con 3.636.796 viajeros entre ambas rutas, de los que 3.151.864 corresponden a la 001 y 484.932 a la 002. Solo en ese año, estas líneas recorrieron más de 507.000 kilómetros y acumularon casi 69.000 horas de servicio.

Ticket de autobús gratuito de la línea cero de Madrid | Fuente propia

En el ranking global de líneas de la EMT, la 001 ocupó en 2025 el puesto 55, una posición meritoria si se tiene en cuenta que su ámbito de servicio se concentra en el centro de la ciudad y que compite con una densa red de metro y otras líneas de autobús. Para el Ayuntamiento y la empresa municipal, estos datos confirman la "gran aceptación" de la iniciativa entre madrileños y visitantes.

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El despliegue de la 001 y la 002 se enmarca, además, en una estrategia de electrificación mucho más amplia. Actualmente, 45 líneas de la EMT prestan servicio exclusivamente con autobuses eléctricos, a las que se suma la línea 145 (Conde de Casal–Ensanche de Vallecas), que emplea vehículos propulsados por hidrógeno. La empresa pública fue pionera en esta materia ya en 2008 con la línea M1 (Sol/Sevilla–Embajadores), pero el ritmo de electrificación se ha acelerado en los últimos años: solo en 2024 se completó la transición de ocho líneas y en 2025 lo hicieron otras nueve, según los balances de EMT Madrid y del consistorio.

No olvidemos que, junto a la gratuidad permanente de la 001 y la 002, el Ayuntamiento ha ido aprobando desde 2021 periodos de gratuidad del conjunto de la red de autobuses –e incluso del servicio de bicicletas públicas BiciMAD– en momentos de alta demanda o episodios de contaminación. Estas campañas son lanzadas por ejemplo durante el regreso a las aulas en septiembre, el Black Friday, la Semana Santa o tras la borrasca Filomena, y han sido utilizadas por más de 82,6 millones de personas, según los datos municipales.