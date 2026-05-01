Nicolás Sánchez deja de ser entrenador del Monterrey

Nicolás Sánchez ya no es entrenador del Monterrey y el banquillo de Rayados vuelve a ser la silla más caliente de la Liga MX. La directiva ha tirado del freno de mano cuando el Clausura 2026 todavía huele a humo.

El comunicado salió este jueves desde el club, sin grandes adornos, con esa frialdad institucional que en México siempre se traduce igual: gracias, suerte, siguiente. El argentino llegó como apuesta de continuidad y se va con la mochila llena de partidos que no terminaron de cuadrar.

Qué ha pasado en Monterrey con el técnico

El club regiomontano ha confirmado la salida de Sánchez tras una racha que en una afición tan exigente como la de los Rayados es prácticamente sentencia. La paciencia en Monterrey siempre ha sido un bien escaso y los resultados del cierre de fase regular no daban para sostener el proyecto. Cuando el equipo es uno de los más caros de la liga, empatar fuera ya cuenta como crisis.

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Según ha trasladado el propio club en su web oficial, la decisión es "definitiva" y el cuerpo técnico también hace las maletas. No hay periodo de transición, no hay etapa puente: corte limpio. El interinato recae en gente de la casa hasta que la directiva encuentre al sustituto, y ahí es donde empieza el verdadero culebrón.

Por qué este movimiento mueve toda la Liga MX

Monterrey no es un banquillo cualquiera. Es uno de los tres o cuatro destinos top del fútbol mexicano, con presupuesto para ir al mercado europeo o sudamericano sin pestañear. Por eso, cada vez que se abre la vacante, los nombres empiezan a saltar en X antes incluso del comunicado oficial. Y vaya si han saltado.

El runrún apunta a perfiles con experiencia internacional, alguno con pasado reciente en LaLiga y otro con cartel grande en Sudamérica. Rayados quiere un técnico con galones para volver a pelear el título, no un parche para terminar la temporada. Eso encarece la operación y, sobre todo, alarga la decisión. En la Liga MX, además, cualquier movimiento en Monterrey arrastra a Tigres, América y Chivas en cadena.

Lo del argentino tiene además un matiz que conviene no perder de vista: llegó con plan, con idea de juego y con respaldo inicial del vestuario. La distancia entre el plan y la tabla es la que ha terminado pesando. Cuando el balance no acompaña, el discurso futbolístico se queda corto. En el fútbol mexicano se perdona poco y se olvida menos.

El precedente: Monterrey y la rueda de los técnicos

Esta historia ya la hemos visto en Monterrey, y más de una vez. En la última década, los Rayados han pasado por una rotación de entrenadores que ya forma parte del folclore liguero: técnicos campeones de Concachampions cesados a los pocos meses, proyectos europeos abortados antes de cumplir un año, interinatos que terminan siendo más largos que los contratos firmados con bombo.

El patrón se repite: fichaje ambicioso, arranque con dudas, racha negativa, ruido en redes y comunicado. La pregunta que toca hacerse es si el problema es siempre del técnico o si hay un asunto estructural en la toma de decisiones del club. Yo me inclino por lo segundo, aunque el debate seguirá abierto bastantes semanas. Cambiar de entrenador cada doce meses no construye un proyecto, lo desgasta. Y la afición lo sabe, aunque en caliente pida cabezas.

Lo que viene ahora es lo interesante: nombre del sustituto, ventana de fichajes y reacción del vestuario. La Liga MX no para, el calendario aprieta y Monterrey no se puede permitir otro semestre en blanco. Si hay anuncio en los próximos días, ya saben dónde mirar. Tela.