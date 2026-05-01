El acuerdo OpenAI-Microsoft cambia: adiós a la exclusividad

El acuerdo entre OpenAI y Microsoft cambia las reglas del juego en la IA y, de paso, deja a Satya Nadella sin la exclusividad que llevaba blindando desde 2019. La pareja más comentada del sector ha firmado una nueva versión de su contrato y, sí, hay separación de bienes a la vista.

El movimiento llega después de meses de tensiones que ya se olían en cada keynote, en cada filtración y en cada cara larga durante las presentaciones conjuntas. Lo curioso es cómo lo han vendido: como una evolución natural. A ver, una evolución natural en la que uno de los dos ya no manda en exclusiva sobre los modelos del otro.

Qué cambia exactamente en la alianza

Hasta ahora, Microsoft tenía la llave maestra: acceso preferente a los modelos de OpenAI, integración exclusiva en Azure y derecho de tanteo prácticamente en todo lo que saliera del laboratorio de Sam Altman. Esa puerta cerrada acaba de abrirse. OpenAI puede ahora firmar con otros proveedores cloud sin pedir permiso, lo que en la práctica significa que Oracle, Google Cloud o incluso AWS entran al tablero.

Publicidad

Microsoft, a cambio, mantiene una participación financiera importante y sigue siendo un socio prioritario, pero deja de ser el único. La diferencia entre 'el único' y 'uno de varios' es exactamente la diferencia entre tener un monopolio y tener un buen contrato. Los términos económicos siguen sin hacerse del todo públicos, aunque el reparto de beneficios se mantiene en una estructura escalonada que vence en torno a 2030.

El detalle que todo el mundo está pasando por alto: OpenAI también recupera margen para acelerar su propia transición a una estructura con ánimo de lucro, algo que Altman lleva persiguiendo desde hace más de un año. Más detalle sobre la historia corporativa de la compañía en su entrada en Wikipedia, que viene siendo el rastro más fiable de todos los pivotes que ha dado esta empresa.

Por qué Microsoft ha aceptado soltar la correa

La pregunta no es por qué OpenAI quería renegociar — eso era obvio desde que Stargate apareció en escena con Oracle como protagonista — sino por qué Nadella ha aceptado. Y aquí entra el cálculo frío.

Primero, porque Microsoft ya tiene lo que necesitaba: Copilot integrado en todo el stack de productos, una infraestructura Azure preparada para el boom y acuerdos con otros laboratorios (Mistral, Inflection, su propio MAI). Segundo, porque la presión regulatoria estaba apretando: la FTC y la Comisión Europea llevaban meses mirando con lupa una relación que olía a control de facto. Y tercero, porque mantener la exclusividad era cada vez más caro de defender legalmente en plena fiebre antitrust.

A esto se suma un detalle que cambia todo: OpenAI necesita capital fresco para entrenar la siguiente generación de modelos, y los costes de cómputo se han disparado. Si Microsoft no podía o no quería soltar más miles de millones, alguien tenía que poder hacerlo. Apartar el muro de la exclusividad era condición sine qua non.

El contexto: cuando los matrimonios tech se vuelven incómodos

Esto no es nuevo en el sector. Pasó con Google y Mozilla, pasó con Apple e IBM en los noventa, pasó con casi cualquier alianza que empieza siendo simbiótica y termina siendo un estorbo cuando uno de los dos crece más rápido que el otro. La diferencia es la velocidad: OpenAI ha pasado de startup a infraestructura crítica en menos de cuatro años, y ese tipo de aceleración rompe cualquier contrato pensado para un crecimiento normal.

El precedente más útil es el de DeepMind con Google: empezaron como adquisición, se convirtieron en filial semiautónoma y ahora son básicamente el motor de IA de Alphabet. La diferencia es que aquí Microsoft nunca compró OpenAI; solo le firmó un contrato muy bueno. Cuando ese contrato deja de ser bueno para una de las partes, se renegocia. Cosas que pasan en 2026.

Publicidad

Lo siguiente que toca mirar es qué hace OpenAI con su nueva libertad: ¿alianza fuerte con Oracle vía Stargate?, ¿coqueteo con SoftBank?, ¿salida a bolsa antes del 2027? Cualquiera de las tres cambiaría el mapa otra vez. Y Microsoft, con o sin exclusividad, sigue teniendo demasiadas cartas para quedarse fuera de la partida.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. El acuerdo no trae un producto nuevo ni una demo brillante, pero reconfigura el tablero entero de la IA empresarial. Cuando se mueve el contrato más caro del sector, todos los demás tienen que recalcular — y eso siempre es divertido de ver.

El resumen para vagos (TL;DR)