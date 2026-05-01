La ley marca límites para la temperatura en las oficinas este verano: trabajar en ciertas condiciones no será legal

¿Hasta qué punto es normal trabajar pasando calor en la oficina? ¿Y si te dijeran que, en realidad, podría no ser legal? Con la llegada de otro verano y el calor extremo, temperatura elevada, esta pregunta deja de ser una queja habitual para convertirse en un tema serio.

Cada año las temperaturas suben antes y duran más. Y eso está obligando a replantear muchas cosas que dábamos por hechas en el trabajo. Entre ellas, algo tan básico como el ambiente en el que pasamos ocho horas al día.

Lo que muchos no saben es que no todo vale. La ley lleva años marcando unos límites claros y, en 2026, esos límites empiezan a tomarse mucho más en serio.

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No es una recomendación: hay temperaturas concretas que se deben cumplir

Si el termómetro se dispara dentro de la oficina, la empresa tiene la obligación de actuar. Fuente: Agencias

Trabajar con calor no es solo incómodo, también puede ser ilegal si se superan ciertos rangos. La normativa española fija que, en oficinas o trabajos sedentarios, la temperatura debe mantenerse entre los 17 y los 27 grados. En tareas más activas, ese margen baja incluso más.

Esto cambia bastante el enfoque. Ya no es una cuestión de “aguantar un poco” o de adaptarse a lo que haya. Si el termómetro se dispara dentro de la oficina, la empresa tiene la obligación de actuar. Y no hacerlo puede traducirse en un problema serio, no solo laboral, también legal.

El calor en el trabajo ya se considera un riesgo laboral real

No se trata únicamente de poner el aire acondicionado, sino de garantizar que el entorno no perjudique al trabajador. Fuente: Agencias

Durante mucho tiempo, el calor se ha tratado como una molestia más. Pero hoy se entiende como lo que es, un riesgo para la salud. Fatiga, mareos, pérdida de concentración o incluso golpes de calor forman parte de un escenario que cada vez es más frecuente.

Por eso, la ley no solo habla de temperaturas, también obliga a evitar situaciones que generen incomodidad o peligro. No se trata únicamente de poner el aire acondicionado, sino de garantizar que el entorno no perjudique al trabajador. Y ahí entran factores como la ventilación, la humedad o la exposición al sol.

Trabajar a más de 27 grados ya no es “lo normal”: es un problema que puede tener consecuencias

El calor deja de ser una simple incomodidad para convertirse en un factor que puede afectar directamente a los derechos del trabajador. Fuente: Agencias

Durante años, muchas oficinas han normalizado el calor como parte inevitable del verano. Ventiladores improvisados, ventanas abiertas sin eficacia y empleados aguantando jornadas enteras con temperaturas incómodas. Pero ese escenario empieza a cambiar: superar ciertos límites ya no entra dentro de lo aceptable.

Cuando el ambiente térmico se dispara, no solo baja la productividad, también aumenta el riesgo de errores, accidentes y problemas de salud. Por eso la normativa pone el foco en algo muy concreto, si no se puede garantizar un entorno adecuado, la empresa tiene que intervenir. Y eso incluye desde ajustar la climatización hasta replantear la organización del trabajo.

Este cambio de mentalidad es clave. El calor deja de ser una simple incomodidad para convertirse en un factor que puede afectar directamente a los derechos del trabajador. Y en un contexto de temperaturas cada vez más extremas, lo que antes se toleraba ahora empieza a tener límites claros.

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Qué puede pasar si la empresa no cumple (y qué puedes hacer tú)

El trabajo no debería poner en riesgo tu salud, ni siquiera por algo tan cotidiano como el calor. Fuente: Agencias

Si las condiciones no son adecuadas, el trabajador no está desprotegido. La legislación permite acudir a representantes laborales o incluso a la autoridad competente si la situación no se corrige. En casos extremos, se puede llegar a paralizar la actividad.

Esto marca un antes y un después en muchas oficinas. Lo que antes se asumía como parte del verano ahora tiene límites claros. Y eso también cambia la conversación dentro de las empresas, donde cada vez hay más presión para adaptar espacios, horarios y condiciones.

Al final, todo apunta a lo mismo, el trabajo no debería poner en riesgo tu salud, ni siquiera por algo tan cotidiano como el calor. Y en un país donde los veranos aprietan cada vez más, entender esto no solo es útil, es necesario.