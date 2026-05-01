Los días durarán 25 horas: la Tierra gira más despacio

Los días tal y como los conocemos tienen los días contados. Un nuevo estudio acaba de confirmar que la Tierra rota cada vez más despacio y que, de seguir así, llegará un momento en el que la jornada dure 25 horas en lugar de 24.

Sí, has leído bien. Una hora extra. El sueño de cualquiera que llegue tarde por las mañanas, aunque no te emociones todavía: la cosa va para largo plazo, muy largo. Y la culpa no es solo de la Luna, como se pensaba hasta ahora. Aquí entra un sospechoso muy actual: el cambio climático.

Qué dice el estudio y por qué importa

La rotación terrestre se ralentiza poco a poco desde hace millones de años. Hasta ahí, nada nuevo. Lo que sí es novedoso es que el deshielo de los polos, provocado por el calentamiento global, está acelerando ese frenazo. Cuando el hielo de Groenlandia y la Antártida se derrite, el agua se redistribuye hacia el ecuador, lo que cambia la forma en que la masa del planeta está repartida.

Publicidad

Imagina a una patinadora girando sobre sí misma. Cuando estira los brazos, gira más lento. Cuando los recoge, gira más rápido. Pues la Tierra está haciendo algo parecido: el deshielo redistribuye la masa hacia el ecuador y frena la rotación. Resultado: los días se alargan unos milisegundos cada siglo. Suena a poquísimo, pero acumulado durante millones de años, da para una hora entera.

Por qué medio internet está flipando con la noticia

El dato lleva días circulando por X y TikTok con vídeos explicativos que han superado las cientos de miles de visualizaciones en pocas horas. Y se entiende: que el cambio climático afecte directamente a algo tan básico como cuánto dura un día tiene un punto entre sci-fi y revelación incómoda.

La parte tranquilizadora: nadie va a notar nada en su vida. Ni en la de sus hijos. Ni en la de sus tataranietos. Hablamos de cambios que se miden en escalas de millones de años. La parte menos tranquilizadora: el ritmo al que se está produciendo esa ralentización extra por culpa del clima sí es notable para quienes manejan los relojes atómicos del planeta. El cronometraje mundial ya está teniendo que ajustarse por estos cambios, y los expertos llevan años debatiendo cómo gestionar el llamado segundo intercalar.

Si quieres profundizar en el fenómeno físico, la entrada de Wikipedia sobre la rotación terrestre resume bien las fuerzas que intervienen, desde las mareas lunares hasta los movimientos del núcleo. Y para datos actualizados sobre deshielo polar, los informes de la web del programa Copernicus de la Comisión Europea son la referencia que usan los científicos.

Lo que esto significa de verdad para nosotros

Aquí toca poner los pies en el suelo. Esto no es como cuando se anunció que el verano de un año cualquiera había sido el más caluroso de la historia, dato que ya se nos quedó corto al año siguiente. La ralentización rotacional no se nota en el calendario, no afecta a tu Google Calendar y no va a hacer que tu jornada laboral dure una hora más.

Pero sí es un recordatorio más, y bastante poderoso, de la magnitud real del cambio climático. Cuando un fenómeno alcanza el nivel de modificar la rotación del planeta sobre su eje, dejamos de hablar de pequeñas alteraciones meteorológicas. El clima ya está moviendo cosas a escala literalmente planetaria, y eso pone en perspectiva debates que a veces parecen muy abstractos.

El precedente más claro es el de los terremotos grandes, como el de Japón en 2011, que también modificaron la rotación terrestre, aunque en cantidades minúsculas. La diferencia es que aquellos eran sucesos puntuales y el deshielo es continuo, sostenido y, por ahora, en aceleración. Eso sí cambia la ecuación. Lo que la ciencia mide en milisegundos, el planeta lo está acumulando todos los días. Cosas que pasan en 2026.

Publicidad

El chisme en 3 claves (TL;DR)