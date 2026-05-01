El psicólogo de Maradona suelta en el juicio que era bipolar

El último psicólogo de Maradona se ha sentado este jueves ante el tribunal y ha soltado la bomba que todo el mundo esperaba: Diego era bipolar y tenía un trastorno narcisista en los 29 días previos a su muerte.

Carlos Díaz, uno de los siete acusados en el juicio por la muerte del Diez, ha tirado de manual psiquiátrico para describir al paciente que trató en sus últimas semanas de vida. Y la sala se ha quedado en silencio. El testimonio del psicólogo apunta directo al estado mental del astro en aquel noviembre de 2020 que terminó en tragedia en el barrio de Tigre.

Qué ha dicho exactamente Carlos Díaz en el estrado

El psicólogo ha descrito a Maradona como un paciente con trastorno bipolar y rasgos narcisistas marcados, según ha recogido la cobertura del juicio en San Isidro. Díaz formaba parte del equipo médico que atendió al Diez tras la operación de hematoma subdural a la que fue sometido a principios de noviembre de 2020, y estuvo con él hasta el día de su fallecimiento, el 25 de noviembre.

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Su declaración llega en un momento clave. Los siete acusados, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, se enfrentan a cargos por homicidio simple con dolo eventual en una causa que lleva años cocinándose en los tribunales argentinos. La pena podría ir de 8 a 25 años.

Díaz ha defendido su trabajo asegurando que el cuadro mental del paciente complicaba cualquier intervención. Maradona se negaba a internarse y rechazaba parte del tratamiento, según el psicólogo. Una versión que el resto de las defensas también está intentando reforzar para diluir responsabilidades.

Por qué esta declaración mueve toda la causa

Aquí está el quid. Si el tribunal acepta que Maradona padecía un trastorno bipolar con rasgos narcisistas y que se negaba activamente a recibir asistencia, la línea argumental del fiscal pierde fuerza. La acusación sostiene que el equipo médico abandonó al paciente, lo dejó morir en una casa sin condiciones y sin equipamiento básico para alguien que acababa de pasar por quirófano. Los acusados responden que hicieron lo que pudieron con un paciente imposible.

El juicio lleva semanas regalando momentos de los que se comentan en grupos de WhatsApp argentinos a las dos de la mañana. Audios filtrados, peritajes contradictorios, hijas y exparejas pasando por el estrado. Y ahora un psicólogo poniéndole etiqueta clínica al ídolo. Tela.

La declaración además abre un debate incómodo: hasta qué punto se puede diagnosticar públicamente, en sede judicial, a un paciente que ya no está. El secreto profesional siempre ha sido un terreno resbaladizo en estos procesos, y más cuando el paciente es Maradona y cualquier palabra que se pronuncie sobre él se convierte en titular en quince idiomas.

Por qué este juicio importa más allá del fútbol

Maradona no es solo Maradona. Es un caso de estudio sobre cómo se cuida (o no) a las figuras públicas con problemas de salud mental y adicciones. El precedente más cercano es el de Michael Jackson y el doctor Conrad Murray, condenado en 2011 por homicidio involuntario tras suministrarle el sedante que acabó con su vida. Aquel juicio también giró alrededor de un equipo médico que dependía económicamente del paciente y que tomó decisiones difíciles de justificar.

La diferencia es que en el caso del Diez hay siete acusados, no uno, y la causa se ha alargado más de cinco años. Mi lectura: el testimonio de Díaz va a ayudar a las defensas en los próximos días, pero no creo que cambie el resultado final. Cuando una autopsia demuestra que un paciente recién operado murió en una cama inadecuada, sin enfermería 24 horas y con signos de descompensación cardiaca prolongada, el diagnóstico psicológico es un atenuante, no un eximente. La sentencia se dará a conocer en las próximas semanas y va a marcar jurisprudencia en Argentina sobre responsabilidad médica en pacientes complejos. Atentos.

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