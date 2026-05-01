El tráiler de la Resident Evil de Cregger pasa de Capcom y sorprende

Sony ha soltado el primer tráiler de la nueva Resident Evil y la primera reacción colectiva ha sido un 'pero esto qué es'. Zach Cregger, el de Weapons y Barbarian, ha pasado del manual de Capcom y ha hecho su propia movida. Y la jugada, sorprendentemente, pinta bien.

El estreno está confirmado para el 18 de septiembre de 2026 en cines, según el material promocional difundido por la propia Sony Pictures. Protagonizan Austin Abrams y Paul Walter Hauser, dos nombres que no aparecerían en ninguna quiniela de fan de la saga. Y ahí empieza lo interesante.

Lo que enseña el tráiler (y lo que esconde)

Olvídate de la mansión Spencer, de Raccoon City iluminada con neones rojos y de Leon peinándose en cámara lenta. El tráiler apuesta por una estética sucia, urbana y con vibras de thriller psicológico, más cerca de It Follows o del propio Barbarian que de cualquier película anterior de la franquicia. Hay zombis, sí, pero salen poco y mal iluminados. Hay tensión, mucha. Hay un protagonista que parece un chaval normal metido en el fregado equivocado, no un agente de élite con chaleco táctico.

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Cregger viene de hacer una de las películas de terror más comentadas de los últimos años con Weapons, y se nota que ha llegado al proyecto con condiciones. La cámara se mueve como ella quiere, los planos se sostienen incómodamente largos y la paleta de color es marrón-verdoso enfermizo. Cero estética de videojuego AAA. Esto no parece una adaptación, parece una película de terror que casualmente lleva el nombre Resident Evil.

Por qué pasar de Capcom puede ser la mejor decisión

Aquí va la opinión, que para eso estamos. Las adaptaciones fieles a Capcom han sido, siendo generosos, irregulares. La saga de Paul W.S. Anderson con Milla Jovovich convirtió la franquicia en cine de acción cyber-tonto. La película de 2021 de Johannes Roberts intentó ser fiel al primer y segundo juego y le salió un Frankenstein con problemas de ritmo. La serie de Netflix duró un suspiro.

Cregger ha hecho lo que ningún director anterior se atrevió: ignorar la mitología y quedarse con el ADN. Lo que define a Resident Evil no es Umbrella ni los Tyrant, es la sensación de que algo va muy mal y tú no tienes munición suficiente. Esa angustia traducida a lenguaje cinematográfico moderno tiene mucho más sentido que repetir el plano del perro saltando por la ventana.

Eso sí, cuidado con esto: los fans más ortodoxos ya están afilando los cuchillos en Reddit y en X. Que si dónde está Leon, que si por qué el prota parece un becario, que si esto es Resident Evil de nombre. Y tienen parte de razón. Si vas buscando fan service, te vas a llevar un disgusto.

El precedente que nadie está mencionando

El movimiento recuerda mucho a lo que hizo Denis Villeneuve con Blade Runner 2049: respetar el espíritu sin venerar la letra. O a lo que Matt Reeves consiguió con The Batman, llevándose al personaje a un terreno que no era el de Nolan ni el de Burton, sino el suyo propio. Cuando un director con voz fuerte coge una IP grande y se permite reinterpretarla, suelen pasar dos cosas: o sale algo memorable, o sale un desastre interesante. Tibio no sale.

Cregger viene calentito de Weapons y tiene a Sony detrás dejándole hacer. Abrams es un actor que en Euphoria ya demostró que aguanta el plano largo, y Paul Walter Hauser es de esos secundarios que te gana cualquier escena. La química, sobre la base de lo que se ve en el tráiler, funciona. La cosa puede salir bastante fina si Cregger no se va de madre con el ritmo en el tercer acto, que es donde suele tropezar el género.

Queda saber si el público mainstream comprará una Resident Evil sin Umbrella, sin Albert Wesker y sin frasecitas icónicas. Mi apuesta: si la película es buena, sí. Si es regular, los foros la van a crucificar. Pinta bien.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. Cregger tiene el pulso, Sony le ha dado las llaves y el tráiler enseña una película de terror con personalidad propia. Pierde puntos porque romper con Capcom es jugada de riesgo y los fans no perdonan — pero si funciona, será la mejor adaptación de la saga, fácil.

El resumen para vagos (TL;DR)