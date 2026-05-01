My Hero Academia se despide en Crunchyroll tras casi 10 años

Diez años después de aquel primer episodio en el que un chaval sin poderes soñaba con ser héroe, My Hero Academia echa el cierre este fin de semana en Crunchyroll. Y sí, duele un poquito.

El anime adaptado del manga de Kohei Horikoshi emite su capítulo final tras casi una década en pantalla, según ha confirmado la propia plataforma. Una despedida que llevaba meses anunciándose pero que, ahora que toca, se siente más rara de lo que esperábamos.

Una década entera viendo a Deku gritar PLUS ULTRA

Vamos a los datos. Boku no Hero Academia arrancó su andadura televisiva en 2016 y desde entonces ha encadenado siete temporadas, varias películas en cines y una cantidad de merchandising que daría para construir una academia U.A. real. Casi diez años acompañando a una generación entera de fans del shonen, que es básicamente toda la gente que entró al anime entre el final de Naruto y el bombazo de Jujutsu Kaisen.

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El cierre se emite a través de Crunchyroll, que ha sido la casa internacional del anime durante todo su recorrido. Para quien no esté al día con el manga, la historia ya tenía su final escrito desde el verano de 2024, cuando Horikoshi cerró el cómic en la revista Shonen Jump. Era cuestión de tiempo que el anime alcanzase ese punto, y el momento ha llegado.

Sí, también a mí me suena raro escrito.

Por qué este final pega más fuerte de lo que parece

No es solo que termine un anime. Es que termina UN anime con mayúsculas. My Hero Academia fue durante años la apuesta segura de Shonen Jump para tomar el relevo del Big Three (Naruto, Bleach, One Piece), y aunque nunca llegó a esa categoría mítica, sí cumplió un papel importantísimo: fue la puerta de entrada al anime para muchísima gente que descubrió el medio en plena pandemia. Una serie que convirtió a Deku, Bakugo y Todoroki en iconos pop globales.

Lo curioso es el momento. Mientras Demon Slayer sigue recaudando millonadas con sus películas y Jujutsu Kaisen arrastra discusiones interminables en X sobre cada arco, MHA se va casi de puntillas. Sin el ruido descomunal de otros finales, sin trending topic global, sin la histeria que se montó con Attack on Titan. Quizá porque su recta final del manga ya dividió bastante a los fans, quizá porque diez años son muchos años y la gente ha cambiado mucho desde entonces.

El anime que nos enseñó a llorar con un crío con pecas

Aquí va la lectura honesta. El legado de My Hero Academia es más grande de lo que su despedida silenciosa sugiere. La serie llegó en 2016 con una premisa que podía haber sido un Marvel cualquiera (un mundo donde casi todo el mundo tiene superpoderes) y la convirtió en algo distinto: un ensayo sobre qué significa ser héroe cuando las cosas se ponen feas, con un protagonista que llora más que sonríe y que aún así nunca se rinde.

Comparado con el cierre de Attack on Titan, que partió a su fandom en bandos enfrentados, o con el de Naruto Shippuden, que se alargó hasta el infinito con relleno, MHA se va de manera relativamente digna. Hay quejas con el tramo final del manga, claro, pero el conjunto se sostiene. Y eso, en el shonen moderno, es más raro de lo que parece. Caos, pero caos del bueno.

Queda por ver si Bones, el estudio de animación, se guardará algún OVA o película epílogo en la manga, como han hecho otras franquicias para no soltar la gallina de los huevos de oro. Por ahora, el sábado toca despedirse de la Academia U.A. después de casi una década. Tira de pañuelos, que toca.

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El resumen para vagos (TL;DR)