Los Timberwolves tumban a Jokic y mandan a casa a los Nuggets

Minnesota se ha cargado al campeón. Los Timberwolves han ganado 110-98 en el Game 6 y cierran la serie 4-2 ante unos Nuggets que se van a casa antes de tiempo. Jokic, eliminado. Tela.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Eliminar al MVP en seis partidos no es una sorpresa cualquiera, es un terremoto que va a pintar todo el verano de la NBA. Ya hay portazos imaginarios sonando en Denver.

Lo que ha pasado en el sexto partido (y por qué duele tanto a Denver)

Los Wolves han jugado el partido perfecto cuando más se jugaban. Minnesota ha controlado el marcador desde el primer cuarto sin sustos, ha defendido como si la vida les fuera en ello y se ha llevado el billete a la siguiente ronda con un +12 que parece corto si uno mira cómo se desarrolló el tercer cuarto.

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Anthony Edwards ha vuelto a ser el faro. Tiros imposibles, mates con falta, miradas a la grada. El de Atlanta ya está en modo 'esto es mío', y la NBA lleva meses esperando justo este momento. Ant-Man no necesita presentación, pero sí un titular: lleva dos series consecutivas eliminando a equipos con MVP del año dentro.

Enfrente, un Jokic que ha hecho lo que ha podido. Triple-doble, sufrimiento y poca ayuda. El serbio se va de los playoffs antes de mayo, algo que no pasaba desde 2021. Y en Denver eso cae como una losa, porque la ventana del campeón de 2023 se está cerrando partido a partido.

Por qué medio Twitter está en shock

La eliminación llega en seis. SEIS. Nadie en su sano juicio firmaba esto en marzo, cuando los Nuggets pintaban a candidatos serios al anillo. Pero el baloncesto de playoffs es otra cosa, y Minnesota ha encontrado la fórmula: defensa asfixiante sobre Jokic con dobles tardíos, Rudy Gobert haciendo de Rudy Gobert, y un Edwards que mete cuando hay que meter.

El timeline está dividido entre los que celebran (los Wolves no llegaban a estas alturas con tanta autoridad desde la era Garnett) y los que ya están escribiendo el obituario de la dinastía Denver. Es pronto. Pero el ruido es real.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: los Wolves han ganado los tres partidos clave de la serie en el último cuarto. Eso no es suerte, eso es plan. Y eso, en playoffs, vale oro.

Lo que esto significa para la NBA (y para el verano que viene)

Aquí viene lo bueno. La última vez que un MVP en activo cayó en primera ronda con esta facilidad fue Giannis con los Bucks en 2023, y ya sabemos cómo acabó aquello: Damian Lillard aterrizando en Milwaukee unos meses después. Cuando un equipo con Jokic se va en seis partidos, en las oficinas de Denver empiezan a sonar teléfonos. La franquicia de Colorado tiene decisiones gordas por delante: el contrato de Jamal Murray, el rol de Michael Porter Jr., la profundidad del banquillo. Todo está en revisión.

Para los Wolves, en cambio, este es el partido que les valida. Llevaban dos temporadas con la etiqueta de 'equipo prometedor' colgada del cuello. La etiqueta se acaba de caer. Edwards tiene 24 años, Jaden McDaniels firma una serie defensiva para enmarcar y el banquillo aporta. Minnesota ya no es promesa, es realidad contrastada en pista, y eso cambia el mapa del Oeste para los próximos tres o cuatro años.

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Yo creo que el bombazo no es solo deportivo, es también narrativo. La NBA llevaba meses construyendo el relato Jokic-vs-todos, y los Wolves han roto el guion en directo. La siguiente ronda llega ya, y Minnesota se planta con confianza, descanso y un MVP del futuro tirado en el sofá viendo el sorteo. Caos del bueno.

El chisme en 3 claves (TL;DR)