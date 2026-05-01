Meta pierde 20 millones de usuarios mientras quema billones en IA

Meta ha publicado sus resultados del primer trimestre de 2026 y la cifra que todo el mundo está mirando no es la de ingresos: son los 20 millones de usuarios diarios que se han evaporado entre Facebook, Instagram y WhatsApp. Justo cuando Zuckerberg vuelve a sacar la chequera para la IA. El timing, como mínimo, es incómodo.

La caída la confirmó la propia compañía en su informe trimestral, según adelantó The Verge. Es la primera vez en años que la familia de apps de Meta encoge a esta escala, y coincide con un anuncio que ya empieza a sonar a mantra: más miles de millones para infraestructura de IA, más centros de datos, más GPUs, más todo.

Qué dicen exactamente los números

Meta reconoce que el Family Daily Active People —la métrica con la que cuentan a los usuarios únicos diarios entre todas sus apps— bajó en 20 millones respecto al trimestre anterior. No es el fin del mundo si lo comparas con los más de 3.000 millones que la compañía sigue manteniendo, pero sí es una señal de fatiga que llevaba tiempo sin verse.

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Los ingresos por publicidad aguantan, eso sí. Meta sigue siendo una máquina de imprimir dinero gracias al ad-tech, y eso explica que la acción no se haya hundido del todo. Pero los analistas están haciendo la pregunta obvia: si pierdes usuarios y subes el gasto en IA, ¿en qué momento dejan de cuadrar las cuentas?

Zuckerberg respondió en la llamada con inversores con su discurso habitual: la IA es una inversión a largo plazo, los frutos se verán en años, hay que aguantar. La sala de prensa oficial de Meta ha publicado además un comunicado que insiste en que el gasto en infraestructura para 2026 superará lo previsto, con una horquilla que ya roza los niveles de los hyperscalers más grandes del mundo.

Por qué la gente se está yendo (o eso parece)

Aquí empieza lo interesante. Meta no detalla de dónde sale exactamente la fuga. Facebook lleva tiempo perdiendo relevancia entre menores de 30, Instagram está saturado de Reels que parecen TikToks reciclados, y WhatsApp es la única app que de verdad nadie sustituye —pero también la que menos monetiza por usuario.

El elefante en la habitación se llama TikTok, y el otro elefante se llama fatiga algorítmica: feeds que ya no recomiendan lo que te interesa, anuncios cada tres scrolls, IA generativa colándose en sitios donde nadie la pidió. La gente no se va de un día para otro; abre menos la app, después la usa solo para mensajes, después la borra. Lo de siempre.

Sí, también a mí me suena raro escrito.

El precedente que nadie quiere recordar

Esto ya lo hemos visto antes. En 2022, Meta quemó decenas de miles de millones en el metaverso y el resultado fue Horizon Worlds, una sala virtual con piernas que llegaron tarde y avatares con cara de muñeco de feria. La narrativa duró dos años, las acciones se desplomaron, y al final Zuckerberg pivotó a la IA sin pedir perdón.

La pregunta es si la apuesta actual es distinta. Y aquí hay matices: la IA generativa SÍ tiene mercado real, productos que ya generan ingresos y casos de uso que no dependen de que el usuario se ponga unas gafas de 1.500 euros. Llama compite de tú a tú con los modelos cerrados, Meta AI ya está integrada en WhatsApp e Instagram, y el chip Artemis del que hablan en el portal oficial de Meta AI apunta a una estrategia para no depender de Nvidia.

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Eso sí, perder usuarios mientras se sube el gasto es un cóctel que históricamente termina en una de dos: o el producto pega un salto que recupera el terreno, o llega un trimestre en el que los inversores dejan de tener paciencia. Meta ha sobrevivido a varios de estos episodios. La diferencia ahora es que los rivales —OpenAI, Google, incluso ByteDance— no están parados.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 5/10. La inversión en IA tiene lógica, pero perder 20 millones de usuarios diarios mientras prometes el futuro es la peor combinación posible para una keynote tranquila. Zuckerberg necesita un producto estrella en los próximos dos trimestres — o el relato se le rompe otra vez.

El resumen para vagos (TL;DR)