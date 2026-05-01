La plantilla de RTVE no se apunta a la batalla del Consejo de Informativos contra la dirección

Los datos de la consulta realizada este pasado viernes 24 de abril en RTVE arrojan un resultado muy distinto a la imagen de fractura total que se intenta proyectar. La supuesta "rebelión" de los trabajadores contra la actual gestión ha chocado con la indiferencia de la gran mayoría de la plantilla.

Según los registros finales, el 70,46% de los 1.652 profesionales convocados decidió no participar en la votación, dejando el peso de las respuestas en una minoría que apenas roza el 30% del censo total.

La desafección ha sido especialmente sonora en el centro de producción de Prado del Rey, el corazón operativo más grande de la corporación. En esta sede, la participación fue residual, alcanzando apenas un 6,88%.

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Esto significa que más del 93% de los profesionales del centro laboral más relevante de RTVE se inhibió del proceso. En Sant Cugat, los datos siguen una línea similar, con un 80,39% de abstención. Estas cifras cuestionan la capacidad del Consejo de Informativos para hablar en nombre del conjunto de los trabajadores del ente público.

UN CONFLICTO EN RTVE ENQUISTADO POR EL CONTROL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Para entender este desplante mayoritario, hay que mirar al origen del conflicto. RTVE vive una tensión constante entre el Consejo de Administración, de naturaleza política, y el Consejo de Informativos, que actúa como órgano de control profesional. Históricamente, este último ha denunciado intentos de injerencia, pero en los últimos meses la relación se ha degradado hasta convertirse en un choque de legitimidades.

La realidad interna de la casa muestra una redacción agotada por la polarización. Mientras el Consejo de Informativos busca reafirmar su papel como guardián de la ética periodística, una parte muy amplia de la plantilla percibe que estas consultas terminan siendo utilizadas como herramientas de presión política externa.

Este cansancio explica por qué, ante una convocatoria diseñada para censurar la gestión actual, siete de cada diez trabajadores han preferido no acudir a las urnas, desmarcándose de una batalla que consideran ajena a su labor diaria.

El 70% de la plantilla de RTVE ignora la consulta del Consejo de Informativos Fuente: Radiotelevisión Española

Incluso entre el reducido grupo que decidió votar, las opiniones están lejos de ser unánimes. En cuanto a la imparcialidad de los informativos de producción propia, como los Telediarios o el Canal 24 Horas, la mayoría de los participantes (239 votos) considera que estos espacios son imparciales, frente a 226 que opinan lo contrario.

Estos resultados, obtenidos de una base de participación tan pequeña, diluyen la fuerza de las críticas sobre la falta de neutralidad que se han aireado en las últimas semanas.

Donde sí hubo un consenso mayoritario entre los votantes fue en la percepción de los programas de actualidad producidos de forma externa, que fueron calificados como parciales por el 85% de los participantes. No obstante, este dato debe leerse bajo el contexto de la baja participación general. Al no contar con el respaldo de las tres cuartas partes de la plantilla, las conclusiones de la consulta pierden peso institucional y se convierten en la visión de un sector concreto de la redacción, más que en un sentir generalizado de la casa.

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EL DETONANTE HA SIDO EL POLÉMICO INFORME SOBRE CONTENIDOS EXTERNOS

Este proceso de consulta no ha surgido de forma aislada. Se produce tras un duro enfrentamiento por un informe anterior sobre contenidos externos. Aquel documento, que contenía acusaciones graves contra programas como 'Mañaneros 360', fue rechazado por la dirección del ente al considerarlo falto de rigor técnico. El Consejo de Administración llegó a exigir una rectificación formal ante lo que consideraban juicios de valor sin base sólida.

Ante la presión, el órgano profesional admitió que "existen metodologías de análisis mejores" y aceptó matizar expresiones polémicas, como el uso del término "mensajes de odio" para referirse a la programación.

Sin embargo, la negativa a realizar una enmienda a la totalidad del informe mantuvo la tensión alta. La consulta del pasado viernes se interpretó como un intento de validar esas críticas ante la opinión pública, pero la respuesta de los trabajadores ha sido, mayoritariamente, el silencio.

LA FALTA DE REPRESENTACIÓN EN RTVE DEBILITA LA CRÍTICA INTERNA

La baja movilización en centros clave como Prado del Rey o Sant Cugat pone en evidencia que el discurso del Consejo de Informativos no conecta con el día a día de la mayoría de los profesionales.

RTVE en Prado del Rey | Fuente: Radiotelevisión española

Los datos reflejan que gran parte de la plantilla prefiere mantenerse al margen de las disputas y centrarse en la información, ignorando los llamamientos que solo han sido seguidos de forma mayoritaria en delegaciones específicas como la de Las Palmas.

Para la dirección de RTVE, este resultado supone un respiro. Una consulta con un 70% de abstención difícilmente puede utilizarse como arma de presión. El desinterés mostrado por los trabajadores indica que la percepción de "crisis institucional" es mucho menor dentro de los platós que en el debate mediático externo. Sin el apoyo masivo de sus propios compañeros, el Consejo de Informativos ve muy debilitada su posición para exigir cambios en la línea editorial de la corporación.

Más información: TVE se empeña en emitir capítulos interminables de sus series en La 1 y se va hasta la madrugada con 'Barrio Esperanza'.