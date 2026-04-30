AEMET advierte: estas provincias están bajo especial vigilancia

La AEMET ha emitido avisos amarillos por lluvias y tormentas que afectarán principalmente a Almería, Granada, Jaén, Albacete y el noroeste de Murcia. Estas provincias se encuentran bajo especial vigilancia debido a la probabilidad de chubascos puntualmente fuertes, especialmente en las sierras del este peninsular. Es fundamental que los residentes y visitantes de estas áreas se mantengan informados sobre la evolución de la situación y sigan las recomendaciones de las autoridades locales.

Las lluvias torrenciales pueden provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, poniendo en peligro la seguridad de las personas y causando daños materiales significativos. Es esencial evitar transitar por zonas inundables o cercanas a cauces de ríos y arroyos durante las tormentas. Asimismo, se recomienda asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y tomar precauciones al conducir en condiciones de lluvia intensa. La colaboración ciudadana y la responsabilidad individual son clave para minimizar los riesgos asociados a estos fenómenos meteorológicos.

La ubicación geográfica de estas provincias, caracterizada por su orografía montañosa, las hace especialmente vulnerables a los efectos de las tormentas. La convergencia de vientos y la elevación del terreno favorecen la formación de nubes de gran desarrollo vertical, lo que aumenta la probabilidad de lluvias intensas y granizo. La AEMET monitorea constantemente la evolución de las condiciones atmosféricas y actualiza sus previsiones para proporcionar información precisa y oportuna a la población.

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TENDENCIA A LA ESTABILIZACIÓN Y VARIACIÓN DE TEMPERATURAS

Aunque se esperan chubascos y tormentas en el sureste peninsular, la AEMET prevé una tendencia a la estabilización en la mayor parte de la Península. Se espera que los cielos muy nubosos de las primeras horas se vayan despejando a lo largo del día, dando paso a claros de sur a norte. No obstante, los sistemas montañosos del norte seguirán presentando cielos nubosos. Esta transición hacia condiciones más estables no implica la desaparición total del riesgo de precipitaciones, por lo que es importante mantenerse alerta y consultar las previsiones actualizadas.

En cuanto a las temperaturas, se espera un aumento de las máximas en la mayor parte del país, con excepción del Cantábrico y el entorno pirenaico. Las mínimas, por su parte, descenderán en la mitad oeste peninsular y registrarán aumentos en el tercio oriental, con pocos cambios en el resto, Baleares y Canarias. Esta variación térmica puede influir en la sensación térmica y en la planificación de actividades al aire libre. Es recomendable adaptar la vestimenta y tomar precauciones para evitar golpes de calor o hipotermia, según corresponda.

La combinación de temperaturas elevadas y alta humedad puede generar condiciones de bochorno, especialmente en las zonas costeras. Es importante hidratarse adecuadamente y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día. La AEMET ofrece información detallada sobre la sensación térmica y las recomendaciones sanitarias para proteger la salud ante las condiciones meteorológicas adversas. La prevención es clave para disfrutar del tiempo libre de forma segura y responsable.

VIENTOS, NEBLAS Y CALIMA

El viento soplará flojo en general en la Península y Baleares, con predominio de las componentes oeste y sur. Se espera viento moderado del nordeste en los litorales de Cataluña y de poniente en el Estrecho y golfo de Cádiz. En Canarias, el viento será flojo y predominará la componente norte y el régimen de brisas. Estas condiciones de viento pueden influir en la navegación marítima y en la práctica de deportes acuáticos. Es importante consultar las previsiones específicas para cada zona antes de realizar cualquier actividad al aire libre.

Además, se prevén bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica, interior de Galicia y puntos del sureste peninsular. La presencia de niebla puede reducir la visibilidad y dificultar la conducción. Se recomienda extremar las precauciones al volante y adaptar la velocidad a las condiciones de la carretera. En Baleares podrá persistir la calima, una suspensión de polvo en la atmósfera que reduce la visibilidad y puede afectar a la calidad del aire. Es recomendable protegerse las vías respiratorias y evitar realizar actividades físicas intensas al aire libre.

La AEMET recomienda seguir las actualizaciones de las previsiones y los avisos meteorológicos a través de sus canales oficiales.