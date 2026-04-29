"Se rieron": El humillante desprecio de RTVE a Karla Sofía Gascón antes de triunfar en el cine internacional

Este martes 28 de abril la parrilla de RTVE ofreció una entrega muy reveladora del espacio 'Al cielo con ella'. La presentadora Henar Álvarez recibió en el plató a dos figuras destacadas del panorama cultural, contando con Martirio y la galardonada actriz Karla Sofía Gascón, como invitadas centrales de la velada.

Desde el primer instante en el estudio, Karla Sofía Gascón dejó claras sus intenciones y su personalidad arrolladora al presentarse ante las cámaras luciendo una prenda muy especial. Esta camiseta, confeccionada directamente por sus propios admiradores, mostraba su rostro impreso junto al contundente mensaje de "soy la puta ama".

Karla Sofía Gascón y la inesperada llamada telefónica a RTVE

Karla Sofía Gascón y la inesperada llamada telefónica a RTVE | Fuente: RTVE

Durante la distendida entrevista, la conductora del formato, Henar Álvarez, indagó sobre los primeros pasos de la protagonista Karla Sofía Gascón en la industria audiovisual nacional. Ante la sorpresa de los presentes, la invitada confirmó una vieja anécdota sobre cómo intentó conseguir su primera oportunidad laboral en la cadena pública cuando apenas era una adolescente. Relató aquel momento de impulso juvenil que determinó el transcurso de su futuro profesional. “Con 16 años me levanté y me entró una iluminación que me dijo que descolgara el teléfono, llamara a TVE y pidiera trabajo. Lógicamente, se rieron”, confesó la artista rememorando la anécdota.

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Karla Sofía Gascón se sienta en el trono de reina de Henar Álvarez #AlCieloConElla 👑



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Aquella reacción inicial de burla al otro lado del aparato telefónico no frenó sus grandes aspiraciones artísticas. Según explicó durante la emisión, aquella audaz llamada no cayó en saco roto gracias a la vital intervención de un amable señor que atendió su petición y decidió redirigir la comunicación hacia el departamento de auxiliares artísticos de la corporación. Fue en ese preciso departamento gubernamental donde le tomaron sus primeras fotografías de perfil para incluirla en los inmensos archivos de la cadena de televisión.

Gracias a ese meticuloso registro fotográfico comenzaron a llamarla poco a poco para asistir como público a diferentes formatos y, posteriormente, para interpretar pequeñas intervenciones. Ese camino de perseverancia la llevó directamente a su ansiado debut frente a las cámaras de grabación. “Mi primer trabajo fue en la serie El olivar de Atocha, donde dije: igualdad, fraternidad y libertad”, rememoró Karla Sofía Gascón.

La búsqueda de la identidad propia en el mundo de la interpretación

Los comienzos de Karla Sofía Gascón frente a los potentes focos estuvieron marcados por la búsqueda de referencias externas. La actriz compartió con la audiencia que sus primeros intentos en la actuación consistían en imitar los estilos y ademanes de figuras consagradas de la época como Ozores y Andrés Pajares. Sin embargo, pronto comprendió que ese no era el camino adecuado para consolidar una trayectoria respetada en la industria. “Lo peor que puede hacer una persona y una actriz es copiar lo que hacen otros. Intentar imitar a las personas. Mi momento de gloria me llegó cuando empecé a ser yo misma”, sentenció.

¿Qué hacen Karla Sofía Gascón, Martirio, Carmina Barrios, Laura de Val, Samantha Ballentines, Metrika, Rakky Ripper y Jordi Cruz Pérez juntos? Pues prepararse para el programa de #AlCieloConElla de esta noche.



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Esa notable madurez profesional le ha otorgado un criterio muy afilado a la hora de seleccionar sus proyectos actuales. La intérprete aseguró que posee un instinto especial para detectar qué libretos tienen potencial de galardón con solo leer sus primeras páginas. Este fue exactamente el caso de la cinta que le otorgó el codiciado premio a mejor actriz en el prestigioso certamen de Cannes. “Al leer el guion de Emilia Pérez flipé en colores. Me pareció impresionante. Es una película de culto que pasará a la historia del cine”, afirmó.

El peligro oculto tras las pantallas y el ataque a las minorías

El peligro oculto tras las pantallas y el ataque a las minorías | Fuente: RTVE

El rotundo éxito derivado de la mencionada cinta también expuso a Karla Sofía Gascón a los rincones más oscuros de la exposición pública mediática. Aprovechando el gran altavoz del programa de la cadena pública, 'Al cielo con ella', la madrileña quiso lanzar una reflexión sobre el perjudicial funcionamiento actual de las plataformas digitales. Alertó a todos los espectadores sobre el evidente peligro de las corrientes de opinión prefabricadas que circulan por internet a diario. “Las redes sociales son una manipulación, es todo un engaño de quienes quieren manejarnos. Si hay 200.000 bots y haters que replican comentarios no te queda más remedio que decir lo mismo, destrozan empresas, personas, difaman”, denunció.

Esta enorme toxicidad digital suele tener objetivos muy específicos dentro del tejido social. Durante la amena charla en el plató de televisión, analizó el oscuro origen psicológico de estos ataques constantes hacia los colectivos más vulnerables. Explicó detalladamente que existe “una cosa en el ser humano que le gusta muchísimo, para que su ego no se sienta inferior, tener que dejar por lo bajo a las personas que tenemos al lado”.

Profundizando en este crudo análisis sociológico, la invitada detalló el preocupante mecanismo mental que impulsa a los acosadores virtuales a ensañarse con ciertos grupos minoritarios. Según sus propias palabras: “por eso la gente ataca a las minorías y a las personas con menos recursos o capacidades, porque eso hace que algunos, desde la comodidad de su casa y sin implicarse realmente, se sientan superiores, aunque en realidad no lo sean”.

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El incomprensible agravio comparativo entre artistas y deportistas

Uno de los momentos más reivindicativos y aplaudidos de la velada llegó cuando Karla Sofía Gascón puso sobre la mesa el diferente escrutinio al que se someten distintas profesiones. La intérprete lamentó profundamente el evidente agravio comparativo que percibe diariamente entre las elevadas exigencias impuestas a los creadores culturales frente a la permisividad otorgada a los deportistas. “No sé por qué se nos exige a nosotros tener una respuesta exacta para todo, y a ellos no. No veo una coherencia”, planteó.

Para ilustrar esta enorme disparidad de criterios morales, lanzó una pregunta directa sobre la participación de los equipos españoles en competiciones oficiales. “Pregunto si la Federación de Atletismo española debería retirarse de las olimpiadas, porque hay una discriminación y nosotros tenemos un país en el que los derechos humanos son primordiales. O si la selección española de fútbol se debería retirar del Mundial”, expuso la actriz. Esta audaz comparación fue respaldada por Henar Álvarez, quien recordó las recientes ausencias del país en certámenes como Eurovisión bajo premisas muy similares.

A pesar de la enorme contundencia de sus ejemplos, la madrileña quiso matizar su postura respecto a los boicots. Aclaró velozmente que su intención no es promover el abandono de los torneos, sino evidenciar la presión desmedida sobre las figuras con relevancia pública. “Yo no quiero que nadie se retire, pero no puedo exigir a nadie que tenga que opinar de todo. Yo me considero una ignorante y no tenemos una información real y tenemos una opinión sesgada. Al final solo se utiliza para generar contenido”, remató la invitada.

La recta final de la entrevista en RTVE incluyó la habitual dinámica del formato donde los invitados deciden a quién encerrarían de forma figurada en la conocida nevera de Henar. Fiel a su inconfundible estilo directo y sin filtros, Karla Sofía Gascón no dudó ni un segundo en elegir a los merecidos destinatarios de este gélido castigo. “Metería a toda la gente que se mete en la cama de los demás, a todos los que se meten con los cuerpos”, zanjó.