"¿Cuándo va a bajar el precio de la vivienda?": Henar Álvarez acierta con Shakira y envía un dardo a Pedro Sánchez

Este martes, 7 de abril, a las 23:00 horas, Henar Álvarez asume el reto más importante de su carrera con el estreno de 'Al cielo con ella'. Tras su paso por RTVE Play y su consolidación en La 2, el formato se instala en el horario estelar de La 1 con una carta de presentación que ha sacudido la industria: una entrevista exclusiva con Shakira.

En una entrevista con BLUPER, la cómica de Aluche analiza este "ascenso" que recuerda al que vivió en su día Marc Giró. Lo que empezó como una apuesta experimental en plataformas bajo demanda ha terminado por convencer a los directivos de RTVE para ocupar el late night de la cadena principal. El programa, producido por Producciones del Barrio —la firma de Jordi Évole—, nace de una confesión personal durante una grabación de Lo de Évole. Allí, Henar manifestó su deseo de presentar un formato de este tipo y el comunicador de laSexta no dudó en producirlo.

El hito internacional de Henar Álvarez en México

El hito internacional de Henar Álvarez en México | Fuente: RTVE

Conseguir una figura de la talla de Shakira para un estreno en España no es tarea fácil. De hecho, es la única entrevista que la colombiana ha concedido a una televisión de nuestro país recientemente. El equipo se trasladó hasta México para realizar un encuentro que, según la propia presentadora, fue mucho más humano de lo esperado. A pesar del aura de estrella global, la cantante se mostró cercana en todo momento.

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“Ella puede. Puede hacer lo que le dé la gana. Pero la verdad es que no. De hecho, colgamos un clip donde me decía que me bajase un poco el pelo, que a veces se me encrespa. Es una persona cercana y en ese momento me hablaba de tú a tú, como echándome una mano. Lo agradecí, porque al principio estaba un poco nerviosa”, confiesa Henar Álvarez.

Respecto a la gestión para lograr este encuentro, Henar Álvarez prefiere mantener el hermetismo para evitar que la fórmula se replique: “Si te cuento eso, cualquiera podría acabar haciendo una entrevista a Shakira. Y eso no quiero que pase”. Además, aclara que la profesionalidad marcó el tono de la charla, sin necesidad de pactar vetos sobre su vida privada o su relación con Piqué, tratándola como a cualquier otra invitada de primer nivel.

La presión del estreno y el dardo a Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España | Fuente: Agencias

A pesar de la seguridad que proyecta en sus monólogos, la llegada a La 1 ha despertado los lógicos temores de cualquier profesional que se enfrenta a una audiencia masiva. Los nervios son una constante en estas semanas de preparación intensiva, a pesar de que su entorno intenta transmitirle una tranquilidad que ella confiesa no sentir. “Llevamos mucho tiempo preparando esto. Podría decir que tres semanas, pero no, es algo que siempre ha estado en nuestra lista de deseos”, admite.

La presentadora también se muestra ajena a las polémicas que puedan surgir por sus declaraciones o por el contenido del programa en el ámbito parlamentario. Prefiere centrarse en el trabajo de guion y en la documentación de sus invitados, como ha hecho recientemente con Rossy de Palma y Sergio Dalma, quienes completan el cartel del primer programa. Sobre la posibilidad de llevar la política al plató, la cómica tiene claro que no cerraría las puertas al presidente: “Claro que sí. ¿Cómo no voy a querer que venga el presidente del Gobierno?”.

Si Pedro Sánchez aceptara la invitación a Al cielo con ella, la pregunta de la presentadora iría directa a uno de los problemas sociales más urgentes. “No te lo puedo decir. Es que tendría que ponerme a escribir la entrevista. Ahora mismo, le podría preguntar cuándo van a bajar el precio de la vivienda, pero no te puedo decir mucho más”, señala Henar Álvarez, demostrando su estilo metódico frente al folio en blanco.

Una voz necesaria en el late night español

Una voz necesaria en el late night español | Fuente: RTVE

Uno de los puntos que más reivindica la guionista es la necesidad de que las mujeres ocupen espacios que históricamente han sido feudos masculinos. Aunque el prime time cuenta con presencia femenina, el formato de late night basado en monólogos y entrevistas canallas seguía siendo una asignatura pendiente. “Más que imponerme, me da rabia ser la única mujer haciendo este tipo de formatos ahora. No quiero ser la excepción”, explica.

Para ella, no se trata solo de una cuestión de gracia, sino de las ventanas que se abren para demostrar el talento. En este sentido, se apoya en una reflexión que ya caló en la industria tras los premios Goya: “Lo dijo Alauda Ruiz de Azúa en los Goya: 'El talento no entiende género, pero las oportunidades sí. Estoy completamente de acuerdo. Me gustaría que eso cambiara ya”.

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A pesar de su nueva posición como referente televisivo, Henar Álvarez asegura que su estilo de vida no ha variado. Sigue prefiriendo la tranquilidad de su casa y el contacto con sus amigos de siempre antes que los eventos públicos o la vida social ligada a la fama. “La fama no es algo que me interese mucho. Nunca voy a nada. He dicho que no a muchísimas cosas. Donde me gusta estar es el salón de mi casa, con mis amigos”, concluye.

El programa se estrena con la ambición de consolidar un sello propio en TVE, manteniendo la esencia que ya demostraron en sus etapas previas: “A lo mejor cuando estábamos en La 2 éramos un poco flipadas, pero, al intentar conseguir entrevistas, siempre 'disparábamos' a todo lo que podíamos”. Ahora, con Shakira como madrina de excepción, el disparo parece haber dado en el centro del blanco.